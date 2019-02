Família Champalimaud regressa ao Douro 

A Quinta do Côtto, da família Montez Champalimaud, está de volta, com novos projetos para desenvolver na vitivinicultura e no enoturismo duriense. Mas agora, quem dá a cara pelo projeto é Miguel Montez Champalimaud, um rosto da 5ª geração, decidido a “devolver a notoriedade do passado à marca”.

“Se não fizéssemos nada, as nossas marcas iam cair no esquecimento e acabavam por desaparecer”, justifica Miguel, que junta na Montez Champalimaud a Quinta do Côtto, em Mesão Frio (Douro) e o Paço de Teixeiró, no vizinho concelho de Baião, já na região dos Vinhos Verdes.

Mas na sua decisão de assumir a gestão da empresa, fundada em 1922, com o património familiar nas regiões do Douro e dos Vinhos Verdes, pesou, também, uma questão sentimental: “Queria honrar o legado do meu avô e do meu pai”, refere.

Para isso, passou a dividir-se entre Cascais, onde é diretor geral do hotel de luxo The Oitavos, na Quinta da Marinha, e o Douro, decidido a trazer os vinhos da família de novo para a ribalta.

O projeto contempla investimentos na vinha e nas adegas a par da frente comercial, o que significa regressar a grandes feiras internacionais do sector. No enoturismo, considerado essencial no trabalho de promoção dos vinhos, Miguel ainda está a estudar o modelo a seguir e a definir timings, mas já decidiu que o trabalho arranca com uma loja no Douro e visitas à adega e à quinta, talvez num formato que permita juntar a Quinta do Côtto e o Paço de Teixeiró no mesmo pacote.

“Nas vinhas há várias ruínas abandonadas que podem ser recuperadas para turismo rural e a casa principal do Douro também pode entrar no projeto”, diz. No caso de a família decidir explorar diretamente o projeto de enoturismo no Douro, a experiência na gestão do hotel da Quinta da Marinha pode ser uma mais valia. Mas há outras hipóteses em cima da mesa, da concessão às parcerias.

D.R.

Impulso inovador

Os primeiros registos que ligam a família Montez Champalimaud ao Douro e à região dos Vinhos Verdes remontam ao século XIV. “As nossas origens estão no Douro, refere Miguel, que passou a infância no norte, até aos 8 anos, mas ainda guarda na memória “o silêncio do jardim e o frio da água que saía dos canos pela manhã”.

“Fomos para baixo em 1988, porque era preciso desenvolver o projeto da Quinta da Marinha, mas o meu pai continuou a acompanhar a produção no Douro de perto”, recorda Miguel referindo-se aos 900 hectares herdados pelo avô Carlos e pelos irmãos Henrique, Ana e António Champalimaud, onde a sua família tem hoje, além do hotel The Oitavos, o Centro Hípico da Quinta da Marinha, o health clube Health & Racquet e o campo de golfe Oitavos Dunes.

O avô começou por manter a tradição de vender uvas para os produtores de vinho do Porto e fazer algum vinho para a família, mas em 1961, “num impulso inovador” à volta do conceito de vinhos de Quinta, engarrafou os primeiros vinhos monocasta Quinta do Côtto Bastardo e Quinta do Côtto Souzão.

O pai, Miguel Montez Champalimaud tal como ele, assumiu a viticultura em 1976, depois de cumprir o serviço militar. Começou por viver no Douro. Aproveitou a ajuda de um cientista alemão que o avô trouxe à região em 1979. “Agarrou na produção das quintas e deu-lhe um novo impulso, com novas técnicas. Produziu e comercializou enxertos prontos para todo o país. Escolheu as melhores barricas para fazer um vinhos super premium e, em 1980, lançou o primeiro Grande Escolha”. Em 1982, fez o primeiro Paço de Teixeirô vinho branco, “certo de que o vinho verde tinha potencial para ter uma gama superior”, sublinha.

A empresa lança-se na exportação. E a ligação ao Douro continua mesmo depois da mudança para Lisboa, mas entretanto o peso da casa no sector dos vinhos decai. “O desinvestimento humano no Douro, coincidente com o foco na expansão do projeto da Quinta da Marinha, acontece mais na viragem do século”, comenta Miguel.

Então, em 2016, o pai diz que não quer mais envolver-se na gestão diária da casa Montez Champalimaud, passa o testemunho e o filho Miguel começa a preparar o relançamento da empresa e dos seus vinhos com o enólogo Lourenço Charters Monteiro.

Tem nas mãos, 70 hectares de vinhas na Quinta do Côtto e mais 8 no Paço de Teixeirô, numa área total superior a 90 hectares. "É todo um património que esteve quase 20 anos em standby", comenta.

Um projeto em construção

Formado em gestão pela Universidade Nova de Lisboa, Miguel admite ter trocado férias, vindimas e muitos fins-de-semana em família no Douro “pelas boas ondas e pelos campeonatos de surf na juventude”. Hoje, está rendido “à serenidade do Douro” onde lidera uma equipa de 12 pessoas.

Uma das primeiras medidas na missão de recuperar marcas e relançar os vinhos da família foi voltar às rolhas de cortiça. Na viragem do século a casa optou pela solução alternativa da screwcap (rosca) e envolveu-se na guerra à volta das rolhas de cortiça, alinhando do lado dos vedantes alternativos. Hoje, Miguel justifica a opção referindo a contaminação de alguns lotes com TCA, que ficou conhecido como “gosto a rolha”. “Mas a indústria corticeira fez um grande esforço tecnológico no sentido de aumentar as garantias técnicas de qualidade das rolhas e voltamos à cortiça natural”, explica o gestor.

Está a replantar 5 hectares de vinhas no Douro, num investimento de €150 mil, e prepara a replantação de vinhas no Paço de Teixeirô. Se a ambição de crescimento se cumprir, avança, também, com o aumento da capacidade de fermentação e dos armazéns.

D.R.

Neste momento, a Montez Champalimaud tem capacidade instalada para 200 mil garrafas no Douro e 40 mil nos Vinhos Verdes, mas está a trabalhar a 50% nas duas frentes, usando apenas uvas próprias nos seus vinhos.

A exportação vale atualmente 25% das vendas, com destaque para o Canadá, Brasil, Macau e Centro da Europa e o objetivo é engordar esta fatia do negócio.

Em Portugal, a empresa marca presença em todos os canais, mas de forma segmentada. “A gama de entrada da Quinta do Côtto Colheita está na grande distribuição. Os outros vinhos estão apenas em garrafeiras e no canal Horeca (hotelaria e restauração).

A oferta do portfólio “vai continuar a ser restrita”, mas há espaço para projetos de nicho como o Quinta do Côtto Bastardo de 2015, lançado em 2017 numa pequena série de 400 garrafas, e novidades como o Quinta do Côtto Vinha do Dote 2015, criado para valorizar uma parcela específica de vinha que chegou à família em 1865, no dote que Rosa Carolina Pinto Barreiros teve de dar para casar com o morgado de Cidadelhe António Montez Champalimaud.

No futuro, Miguel quer voltar, também, à produção de Vinho do Porto, deixada de lado em 2001.

Para já, garante um volume de negócios de €500 mil, mas acredita ser possível bater a fasquia do milhão de euros que a casa já faturou nos seus tempos áureos. Chegar à meta definida significa cumprir a ambição de voltar a colocar os vinhos da família entre as marcas mais badaladas do Douro.