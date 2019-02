Reconverter desempregados vítimas dos 'robôs' em Portugal custa 10% do PIB

Requalificar e reconverter no mercado de trabalho os portugueses cujas carreiras estão a ser colocadas em risco pelos avanços tecnológicos poderá custar, no mínimo, €19 mil milhões de euros nos próximos 12 anos. É João Duarte, economista e docente da Nova School of Business & Economics (NovaSBE), quem arrisca fazer contas, embora assumindo que a estimativa não é fácil de alcançar e pode pecar por defeito. O cenário é traçado com base nas últimas projeções sobre o impacto da revolução digital no emprego em Portugal, divulgadas recentemente pela Confederação Empresarial de Portugal (CIP), que apontam para a necessidade de requalificação e reconversão de 1,8 milhões de profissionais no país neste horizonte temporal. E se fazer as contas sobre os custos da reconversão não é fácil, encontrar consensos sobre quem paga a fatura é ainda mais complexo. Patrões e sindicatos têm visões diferentes do problema e da solução.

À luz das conclusões do estudo “O Futuro do Trabalho em Portugal”, elaborado pelo McKinsey Global Institute e pela Nova School of Business & Economics (NovaSBE), a pedido da CIP, 37,5% da população empregada em Portugal necessitará de reconversão profissional nos próximos 12 anos. Isto considerando o atual cenário de evolução tecnológica e pressupondo-se que se manterá ao mesmo ritmo que até aqui. Foi deste número que partiu João Duarte, que integrou a equipa da NovaSBE responsável pelo estudo para, a pedido do Expresso, calcular o custo desta revolução de competências para o país. O docente reconhece que “dificilmente existirá uma forma precisa de estimar uma reconversão desta magnitude e com esta especificidade, pois todas as revoluções trazem mudanças drásticas e imprevisíveis”, mas admite que uma forma de alcançar uma estimativa crua dos custos envolvidos é através da extrapolação das despesas atuais das empresas portuguesas com a requalificação dos seus profissionais.