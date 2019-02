Quartel da Graça vai ser concessionado a privados por €29,7 milhões

O Quartel da Graça, em Lisboa, é o mais recente edifício a ser aberto à concessão de privados no âmbito do programa Revive, que visa dar uma segunda vida a património do Estado sem uso ou mesmo ao abandono.

O concurso público para o Quartel da Graça vai ser lançado a 4 de fevereiro, estabelecendo o Estado que o imóvel será concessionado por 50 anos e que a sua utilização será como hotel de cinco estrelas.

O valor base estabelecido para a renda anual a pagar pelo concessionário é de €332,6 mil, sendo o investimento estimado para reabilitação do imóvel de €29,7 milhões, e envolvendo uma área total de construção de 15,5 mil metros quadrados. Fora da concessão, ficam a igreja e o jardim envolvente que integram o conjunto, além do Jardim da Cerca da Graça, estabelecendo ainda o concurso que o concessionário fica responsável por construir outros espaços de apoio à igreja.

O concurso para o Quartel da Graça vai ter duas fases, decorrendo a primeira até 6 de março, para qualificação prévia dos candidatos, sendo posteriormente lançada a segunda fase, com um período de 25 dias para apresentação de propostas.

Em pleno centro histórico de Lisboa, o Quartel da Graça é um dos imóveis do programa Revive que mais desperta o interesse dos hoteleiros. O edifício no antigo convento da Graça foi começado a construir em 1271, inicialmente destinado aos eremitas calçados da Ordem de Santo Agostinho, e sofreu profundas alterações ao longo dos séculos, tendo sido restaurado após o terramoto de 1755.

O interesse pelo Quartel da Graça já foi assumido pelo grupo hoteleiro Vila Galé, que se destaca por ter ganho o primeiro de todos os concursos lançados pelo Revive — o Convento de São Paulo em Elvas, que está em fase final de reabilitação para dar lugar a um hotel de quatro estrelas superior, cuja inauguração está prevista para o próximo mês de abril. A Vila Galé também já ganhou um segundo concurso do Revive, que vai envolver a requalificação para fins hoteleiros da coudelaria de Alter do Chão, no interior do Alentejo.

CASTELO DE VILA NOVA DE CERVEIRA ESTÁ A CONCURSO

O Quartel da Graça constitui o 16º edifício do Estado a ser objeto de concurso com o Revive. Este programa conjunto dos Ministérios da Economia, da Cultura e das Finanças tem ao todo 33 imóveis inscritos.

Em janeiro deste ano foi ainda lançado mais um concurso do programa Revive para a concessão do Castelo de Vila Nova de Cerveira, tendo aqui €3 milhões como investimento de referência.

Além do Quartel da Graça e do Castelo de Vila Nova de Cerveira, estão neste momento abertos ao investimento de privados diversos concursos no âmbito do programa Revive. É o caso do Convento de São Francisco em Portalegre, da Casa de Marrocos em Idanha-a-Velha ou do Mosteiro de Arouca — mas também do Quartel do Carmo na Horta (Açores), da Quinta do Paço de Valverde em Évora e do Convento do Carmo em Moura.

“A recuperação do Quartel da Graça através do programa Revive é uma ótima notícia para a cidade de Lisboa”, considera Pedro Siza Vieira, ministro adjunto e da Economia, para quem a intervenção dos privados vai evitar “a continua­da degradação que tem sofrido”, transformando-o “num dos pontos de passagem obrigatórios em Lisboa”.

Já foi anunciado até ao final do primeiro trimestre uma extensão do programa, o Revive Natureza, para concessões de património em parques naturais e zonas protegidas, designadamente antigas casas de guardas florestais.