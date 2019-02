Hélder Bataglia fecha holding que geria negócios com o GES

É o ponto final numa década de negócios, aquisições e empréstimos levados a cabo pelo empresário Hélder Bataglia a partir do Luxemburgo e com ramificações para a Holanda, Suíça, Ilhas Virgens Britânicas, Maurícias e, mais recentemente, Portugal. Bataglia ordenou em dezembro o encerramento da sua holding luxemburguesa, a Overview Investments, tendo a empresa sido efetivamente eliminada em janeiro, transferindo-se todas as responsabilidades, entre créditos e dívidas, para a esfera direta do empresário.

O Expresso questionou Hélder Bataglia sobre o fecho da holding no Luxemburgo. Bataglia remeteu o tema para o seu advogado, Rui Patrício, que não quis avançar esclarecimentos, notando que “as questões em causa respeitam à vida privada, empresarial e/ou familiar” de Bataglia, envolvendo também terceiros.