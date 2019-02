Estado estuda voltar ao capital da REN

O Governo está a estudar a possibilidade de o Estado voltar a ter uma participação acionista na REN — Redes Energéticas Nacionais, de forma a contrabalançar a posição da chinesa State Grid, que detém atualmente 25% da empresa liderada por Rodrigo Costa.

O Expresso apurou que nas últimas semanas o Executivo começou a analisar a possibilidade de comprar a participação de um dos acionistas de referência da REN. Uma das hipóteses seria a posição da Oman Oil, que tem 12% da empresa. Mas o preço a pagar por uma participação dessa dimensão pode ser um entrave relevante.