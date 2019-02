Estado estuda voltar a entrar no capital da REN

O Governo está a estudar a possibilidade de o Estado voltar a ter uma participação acionista na REN — Redes Energéticas Nacionais, de forma a contrabalançar a posição da chinesa State Grid, que detém atualmente 25% da empresa liderada por Rodrigo Costa.

O Expresso apurou que nas últimas semanas o Executivo começou a analisar a possibilidade de comprar a participação de um dos acionistas de referência da REN. Uma das hipóteses seria a posição da Oman Oil, que tem 12% da empresa. Mas o preço a pagar por uma participação dessa dimensão pode ser um entrave relevante.

A REN tem uma capitalização bolsista de €1,7 mil milhões, o que avalia uma potencial aquisição daquela fatia de 12% em €208 milhões. Mas, segundo as fontes ouvidas pelo Expresso, a Oman Oil não estará recetiva a desfazer-se da sua participação. A cotação em bolsa (€2,60 por ação) está ligeiramente acima do valor pago em 2012 para entrar na REN (€2,54).

O Expresso confirmou junto de quatro responsáveis (que pediram para não ser identificados) que o regresso do Estado ao capital da REN foi posto em cima da mesa durante o mês de janeiro. Essa solução, vista como ideológica, permitiria ao Governo ganhar um capital de apoio político à esquerda (Bloco de Esquerda e Partido Comunista sempre foram contra a privatização da REN), mas a hipótese deverá enfrentar várias resistências entre os acionistas da REN. É que ao contrário de outras empresas privatizadas, onde a nacionalização parcial ou total é vista como hipótese para resolver polémicas com o contrato de serviço público, tal não acontece com a REN.

Um regresso do Estado à estrutura acionista da REN irá avivar os receios da intervenção do Estado numa empresa privada, que já está condicionada na maior parte da sua atividade pelas decisões da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) e do Governo, através da Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG). Outra fonte contactada pelo Expresso aponta esta intenção do Governo como motivada por uma tentativa de ajudar a resolver a questão regulatória que está a impedir a OPA da CTG sobre a EDP. Uma participação relevante do Estado poderia ajudar a dirimir o problema de separação entre produção e transporte de energia em que o Estado chinês está envolvido por ser o dono dos principais acionistas da REN e da EDP através da State Grid e da CTG, respetivamente. Contudo, nem todas as partes ouvidas veem este caminho como possível, a não ser que se avançasse para uma nacionalização da empresa, cenário que não está em cima da mesa neste momento.

Mas a eventual entrada do Estado na REN também permitiria ajudar a resolver um problema que a empresa poderá enfrentar em breve: a certificação como operador independente da rede de transporte de eletricidade. Para renovar essa certificação, crucial para poder manter o seu negócio regulado de eletricidade em Portugal, os acionistas da REN precisam de provar à ERSE que o controlo da empresa está totalmente desligado do controlo da empresa dominante na produção de energia em Portugal, a EDP.

Quando emitiu a primeira certificação da REN, em 2015, o regulador da energia impôs, entre outras condições, a perda de direitos de voto da EDP na REN (a elétrica liderada por António Mexia tinha então uma participação de 5%, da qual se desfez entretanto).

Mas em dezembro de 2018 a ERSE pronunciou-se sobre uma outra operação, a compra do fundo Novenergia (que em Portugal detém a Generg, um dos maiores produtores de energias renováveis do país) pela chinesa Datang. O regulador considerou que o negócio é suscetível de violar as regras europeias de separação de ativos de produção e transporte de energia (unbundling), pois deixaria um produtor de eletricidade nas mãos do Estado chinês, quando já a REN é detida em 25% pela China.

A análise da ERSE, que foi mal recebida pelos representantes da Datang, foi de tal forma demorada que fez cair o negócio (avaliado em cerca de €600 milhões), levando o fundo Novenergia, liderado por Carlos Pimenta, a encetar uma nova tentativa de venda, de desfecho ainda desconhecido.

A posição tomada pela ERSE terá sérias consequências para a REN. Uma das fontes ouvidas pelo Expresso não hesita em afirmar que “já temos hoje um problema de certificação da REN [como operador de transporte independente]”, devido ao que sucedeu com o negócio da Datang.

A certificação da REN, que permitirá à empresa continuar a operar a concessão de transporte de eletricidade, pode até passar pela inibição dos direitos de voto da State Grid. Ou seja, a empresa chinesa passaria apenas a receber dividendos, abstendo-se de influenciar a gestão e as decisões da REN. Indiretamente, tal solução beneficiaria a oferta pública de aquisição da China Three Gorges (CTG) sobre a EDP, que deixaria de ter do regulador entraves ao reforço da sua posição na elétrica.