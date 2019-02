Aperta cerco fiscal às grandes multinacionais

Desta vez foi a Itália que não perdoou a uma das mais conhecidas marcas de moda, a Gucci (de origem italiana e detida pelo grupo francês LVMH), exigindo-lhe que pague €1,4 mil milhões em impostos, alegando que os lucros que a marca de luxo está a declarar na Suíça são, na verdade, gerados no país. É mais um episódio que põe o dedo na ferida aberta da fuga aos impostos por grandes multinacionais através de ‘artimanhas’ concebidas para tirarem proveito das fraquezas dos sistemas fiscais e pagarem o mínimo possível.

Um estudo feito pelo Grupo dos Verdes no Parlamento Europeu revela que um grande número de multinacionais “não paga os impostos devidos”. A conclusão resulta da análise dos valores absolutos que são entregues às autoridades fiscais, bem como da comparação com as taxas nominais em vigor nos Estados-membros e tendo em conta os valores desembolsados pelas mesmas companhias noutros países. Os Verdes usaram as taxas efetivas cobradas pelos países, entre 2011 e 2015, e verificaram que estas “são muito mais baixas do que as taxas nominais”. Outra realidade detetada: as multinacionais são taxadas de forma regressiva, ou seja, “quanto maiores são as empresas, menor é a taxa de imposto efetiva”.

De acordo com este relatório, o Luxemburgo tem a taxa efetiva de imposto mais baixa, com 2,2%, enquanto, dentro do espaço da União Europeia (UE), a taxa mais alta, de 30,4%, é aplicada pela Itália (não é, por isso, de estranhar que as grandes companhias evitem ser ali tributadas). Hungria (7,5%), Bulgária (9,5%), Chipre (9,6%), Holanda (10,4%) e Letónia (10,6%) integram o grupo dos Estados-membros que menos cobram às empresas, enquanto do grupo dos países que mais ‘penalizam’ os negócios fazem parte a Grécia (28,4%), Espanha (21,8%) e Eslováquia (20,2%). Os restantes 18 Estados-membros cobram de taxa efetiva entre 12% e 20%.

ARTIMANHAS E BORLAS

As estratégias abusivas usadas pelos colossos empresariais, por um lado, e as ‘borlas’ fiscais concedidas por algumas jurisdições, por outro, têm merecido a atenção da Comissão Europeia e da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE). O combate às práticas que provocam a erosão da base tributável e a colocação dos lucros em jurisdições que são mais favoráveis do ponto de vista fiscal é uma prioridade na UE — recentemente, Portugal anunciou que vai adotar, embora de forma parcial, a diretiva comunitária 2016/1164, que reforça os meios contra o planeamento fiscal agressivo.

São vários os países a trilhar caminho nesta luta. França foi pioneira, este ano, com a criação de uma taxa específica para os gigantes tecnológicos, o chamado imposto GAFA, acrónimo para Google, Amazon, Facebook e Apple. A pressão de receitas fiscais, depois das cedências aos ‘coletes amarelos’, e a falta de consenso europeu em torno de um imposto com esta natureza — é necessária unanimidade —, precipitou as autoridades francesas para avançarem a solo.

Já a Irlanda lidera o bloco que se opõe ao imposto GAFA. O país tem estado debaixo do fogo das autoridades europeias por ser um paraíso fiscal de colossos da área da tecnologia. Aliás, em Davos, na Suíça, durante o Fórum Económico Mundial, o primeiro-ministro e o ministro das Finanças irlandeses, Leo Varadkar e Paschal Donohoe, respetivamente, foram forçados a defender o regime fiscal que o país oferece às empresas perante as críticas, nomeadamente do secretário-geral da OCDE, Angel Gurria.

Recorde-se que, em 2016, a Comissão Europeia concluiu que a Irlanda concedeu à Apple vantagens fiscais indevidas no valor de €13 mil milhões. Entretanto, esses impostos (acrescidos de juros, somando cerca de €14 mil milhões) foram cobrados pelo fisco irlandês à companhia norte-americana, mas o valor foi colocado num fundo, enquanto a Irlanda aguarda pelo desfecho do seu pedido de anulação da decisão de Bruxelas.

Segundo o estudo do Grupo Verdes, a Irlanda apresenta um caso “intrigante” em que a taxa efetiva de imposto sobre as empresas de 16% é superior à taxa nominal, de 12,5%. A este respeito é mencionado que a análise poderá estar afetada pelas limitações de acesso a dados fidedignos das empresas e que, além disso, não foram contempladas as operações da Apple naquele país.