150 gestores afastados da administração no Crédito Agrícola

O mundo do Crédito Agrícola está, a três meses de novas eleições, em ebulição e conflito. As exigências do Banco de Portugal (BdP) e impostas pela Caixa Central conduzirá a uma razia: 150 gestores terão de abandonar a administração das caixas associados do SICAM-Sistema Integrado de Crédito Agrícola Mútuo. Além disso, o plano da Caixa Central é avançar com a fusão de 20 caixas e encolher o universo para 70, invocando a reduzida dimensão e o défice de pessoal “para as funções de controlo de risco, auditoria e compliance”.

O critério da licenciatura levará à saída de alguns dirigentes históricos e a imposição de quotas de género é um fator que condiciona a composição das equipas de gestão. O combate contra a “visão capitalista” do BdP que impôs uma maioria de independentes no Conselho Geral e de Supervisão (CGS) contou com o contributo de José Miguel Júdice que produziu um parecer jurídico, defendendo que o regime cooperativo se sobrepõe à regulação bancária.