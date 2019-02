Receitas adiam défice zero para 2019

O défice de 2018 só será conhecido a 26 de março, quando o Instituto Nacional de Estatística (INE) notificar a Comissão Europeia do seu valor oficial. Mas fechada que está a execução orçamental de 2018 pela Direção-Geral do Orçamento (DGO), já começaram as apostas quanto ao ‘brilharete’ que o ministro das Finanças, Mário Centeno, poderá fazer em Bruxelas.

As apostas dos peritos contactados pelo Expresso variam entre os 0,7% do PIB estimados pelo Católica Lisbon Forecasting Lab (NECEP) e os 0,5% previstos pelo Institute of Public Policy (IPP), aliás em linha com a estimativa do Conselho das Finanças Públicas (CFP). O próprio ministro das Finanças já admitiu ficar “ligeiramente abaixo” dos 0,7% do PIB.