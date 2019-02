Porto e Lisboa acabam com benefícios fiscais ao turismo

As isenções de IMT e de IMI para os prédios de utilidade turística deixaram em 2018 de ser benefícios fiscais automáticos e passaram a depender da decisão individual de cada autarquia. E em Lisboa e no Porto, os dois maiores municípios do país, onde o mercado do turismo tem prosperado e está consolidado, a decisão está tomada: os novos empreendimentos turísticos que surjam vão passar a pagar impostos municipais.

Em Lisboa, fonte oficial da autarquia liderada por Fernando Medina garantiu ao Expresso que nenhum dos dois benefícios fiscais é para renovar — em matéria de política de impostos, a novidade está reservada para o novo agravamento da taxa de IMI para os prédios devolutos (ver texto secundário). Mais a norte, do gabinete de Rui Moreira, vem uma decisão semelhante. Para 2019, “a Câmara do Porto aprovou um regulamento de benefícios fiscais que não prevê a isenção de IMT e de IMI aos prédios de utilidade turística”, e, para os anos seguintes é pouco provável que a decisão se inverta. A política da autarquia portuense é de direcionar os benefícios fiscais para o mercado de arrendamento, seja para promover a colocação de casas a preços acessíveis, seja para a estimular os senhorios a fazerem contratos de longa duração, pelo que, mesmo para lá do horizonte deste ano, “à partida, não está na nossa agenda reintroduzir os benefícios fiscais ao turismo”, avançou fonte oficial.