Há uma ‘praça’ gigante na margem sul do Tejo

Tem 500 hectares de área, está rodeada de edifícios que contam histórias, fica quase em frente ao Terreiro do Paço e dá para passear lá dentro, mas de barco.

É desta forma — uma ‘praça’ gigante na margem sul do Tejo — que o autarca comunista, de 41 anos, Joaquim Santos, à frente da autarquia do Seixal, fala da baía que banha, de um lado, a cidade que administra e, do outro, a Amora, uma das freguesias do concelho.