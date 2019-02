Gestores da Caixa e Deloitte sob escrutínio dos supervisores

Não são apenas os administradores da Caixa Geral de Depósitos entre 2000 e 2015 que estão agora sob um novo olhar do Banco de Portugal no decurso da auditoria da EY aos maiores devedores em incumprimento. Também a atividade da Deloitte, enquanto auditora externa do banco público no período em causa, está a ser analisada pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) que pretende saber se alertou ou avaliou adequadamente para os riscos das várias operações financeiramente ruinosas para o banco público. Contudo, os trabalhos dos supervisores estão condicionados. Em várias frentes.

A começar pelas prescrições dos factos que podiam dar lugar a processos de contraordenação quer do lado do Banco de Portugal(BdP) quer da CMVM. Apesar do regulador do mercado só ter ganhado competências para avaliar os auditores e revisores oficias de contas em janeiro de 2016, pode recuar no tempo quando se justificar. E é o que está a acontecer. O Expresso sabe que a CMVM está a analisar a atuação da Deloitte no sentido de apurar se esta levantou ênfases ou reservas às contas da Caixa e se olhou devidamente os créditos de risco mais elevado, assim como para a contabilização das suas imparidades ou ausência das mesmas nas contas do banco público.