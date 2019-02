Estado tem 583 imóveis que valem menos de €1

O Tribunal de Contas (TC), que vem criticando insistentemente o Estado por não saber quantos imóveis tem ao certo, vem agora criticar o Ministério das Finanças e a sua Direção-Geral do Tesouro e Finanças (DGTF) por também não saberem avaliar o verdadeiro valor dos terrenos e do edificado que registam em sua posse.

De acordo com o recente parecer dos juízes do TC à Conta Geral do Estado 2017 (CGE), o chamado Sistema de Inventariação dos Imóveis do Estado — que é a base de dados dos imóveis rústicos e urbanos dos vários ministérios — incluía, à data de 31/12/2017, o registo de 23.598 imóveis. Contudo, apenas 24% desses imóveis já inventariados apresentam inscrição no registo predial e somente 30% têm valor patrimonial atribuído. Ou seja, há mais de 16 mil imóveis públicos já identificados cujo valor não é conhecido sequer pelo próprio Estado.