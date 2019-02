Como a velha central de autocarros ganha nova vida e passa a ser POP

O grupo Violas Ferreira está a investir no mercado imobiliário da cidade do Porto, onde quer inaugurar o POP-Porto Office Park em outubro. O projeto, a crescer na antiga estação de recolha de autocarros da STCP de Sidónio Pais, na Boavista, soma 28.700 metros quadrados de área bruta locável de escritórios para reforçar a oferta da cidade no segmento premium.

“É um mercado muito apetecível. Decidimos desenvolver um projeto de raiz porque sentimos que havia procura já em 2016. Procurámos o melhor espaço e escolhemos esta localização, perto do Metro. Percebemos que muitos potenciais clientes querem ter uma estação até 200 metros de distância”, explica Tiago Violas Ferreira, presidente executivo do grupo.

Em fase de negociação de contratos de arrendamento para uma área correspondente a 16 mil metros quadrados (m2), o empresário refere que a procura ronda, neste momento, os 60 mil m2, mais do dobro da capacidade total do projeto.

Nas rendas há três níveis de preços, com a média nos €17/m2, dentro dos valores prime da cidade. Na procura, há clientes nacionais e multinacionais do sector financeiro, dos serviços e das tecnologias, adianta.

Em outubro, quando tudo estiver pronto, os terrenos que foram ocupados pelos autocarros da STCP passarão a ter dois edifícios de escritórios com nove andares acima do solo.

O projeto integra, ainda, um terceiro edifício com espaços de uso exclusivo dos clientes como restaurante e ginásio, incluindo, também, campos de paddel, um auditório e 600 lugares de estacionamento. No total, são 31.300 m2 de área bruta de construção e 15 mil m2 de áreas verdes.

Da banca para o imobiliário

Depois de a STCP vender o espaço da central de recolha, em 2001, os terrenos passaram por dois outros proprietários antes de chegarem ao grupo Violas Ferreira. Nos dois casos, as obras estavam focadas no segmento residencial e hotelaria, mas não avançaram, abrindo caminho para uma nova aposta, nos escritórios, numa cidade que tem registado escassez de oferta para responder à procura nos últimos anos.

Tiago Violas Ferreiro e o seu grupo estão, assim, a reforçar a aposta nos negócios imobiliários na sequência da venda da sua posição no BPI — no âmbito da oferta pública de aquisição lançada pelos espanhóis do CaixaBank.

“É uma opção que tem que ver com a alocação de recursos e timing. Para o imobiliário em Portugal é o momento certo, mas não se passa o mesmo com a banca”, justifica o empresário que liderou a oposição dos acionistas minoritários à OPA do Caixabank, mas acabou por desistir dessa luta.

Hoje, a par do POP, é dono do edifício onde está a Euronext, também na Boavista, e está a desenvolver um complexo residencial, com 44 apartamentos, na antiga Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto (Cedofeita), num investimento de mais de €20 milhões para concluir em 2020. E, diz ao Expresso, tem já em carteira “outros projetos, mas ainda em fase embrionária”.