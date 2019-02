CTT. Regresso ao Estado não implica aval de Bruxelas

Uma compra dos CTT — Correios de Portugal por parte do Estado, que seja feita em condições de mercado, não implica necessariamente ter ‘luz verde’ da União Europeia.

O direito europeu estabelece que, se uma operação como esta for feita em condições de mercado, não é considerada auxílio de Estado, logo não carece de autorização. “As operações económicas realizadas por organismos públicos (incluindo as empresas públicas) não conferem uma vantagem à sua contraparte e, por conseguinte, não constituem auxílios, desde que sejam efetuadas em conformidade com as condições normais de mercado”, diz a legislação europeia. É o ‘princípio do investidor numa economia de mercado’, tal como foi definido pelos Tribunais da União, que estabelece em que, em casos de investimento público, se avalia se, em circunstâncias semelhantes, “um investidor privado de dimensão comparável a operar em condições normais de uma economia de mercado poderia ter sido levado a fazer o investimento em questão”.

A natureza do capital (público ou privado) ou mesmo o facto de ter um banco no seu universo não põe em causa o princípio do investidor numa economia de mercado, assim, neste caso, o Estado invista exatamente nas mesmas condições que um investidor privado, recordam várias fontes ouvidas pelo Expresso.

Há perto de 15 dias foi notícia o facto de uma fação do PS estar a pressionar o Governo para uma reversão da privatização dos Correios, a bem de um apoio mais adequado às populações que se viram sem estação, substituídas por postos geridos por terceiros. Depois desta notícia, do jornal “Público”, o coordenador da bancada parlamentar do PS para os assuntos económicos, Carlos Pereira, veio dizer que a entrada do Estado na empresa implicaria o aval das instituições europeias, sendo por isso um “constrangimento muito grande”. “Seria muito complicado, quase impossível”, disse Carlos Pereira ao mesmo jornal, um dia depois. O Expresso tentou obter um comentário sobre o tema da Comissão Europeia mas sem sucesso.

Para ‘devolver’ os CTT à esfera pública só há duas vias: nacionalizar, como defende o Bloco e o PCP, ou comprar a preços de mercado. Quanto à primeira hipótese, justificar perante a União Europeia uma nacionalização dos CTT e salvaguardar ao mesmo tempo a imagem junto dos investidores — nacionais e internacionais —, tendo em conta que esta é uma empresa cotada em bolsa, não se adivinha efetivamente nada fácil. Para comprar a preços de mercado é preciso que as partes queiram. O que está longe de ser claro. A começar pelo lado do Governo.

O que quer afinal o Governo

A gestão do dossiê CTT promete ser ‘musculada’ até às legislativas de outubro, considerando que este é um tema sensível em termos políticos, um pouco à semelhança do que aconteceu com o encerramento de balcões da Caixa. O PS ainda não sabe se, caso saia vencedor das eleições, consegue assegurar uma nova legislatura sem necessitar do Bloco de Esquerda, do PCP e dos Verdes para governar.

António Costa está a tentar ‘empurrar’ o tema para 2020, ano em que o contrato de concessão entre os CTT e o Estado termina e em que as legislativas já farão parte do passado. O Bloco, o PCP e os Verdes, à boleia do ano eleitoral, não vão desperdiçar a oportunidade de manter viva esta sua bandeira.

O resultado esteve espelhado, por exemplo, no debate quinzenal de dia 25. Questionado pelo Bloco e PCP sobre a hipótese de se pensar numa nacionalização, António Costa, sem nunca dizer se a reversão da privatização dos CTT é sequer um cenário em cima da mesa, remeteu o caso para 2020. “O que temos a fazer é respeitar o contrato e, no final, fazer o que nos compete: avaliar e decidir”, disse.

Tal como o Expresso já noticiou, o Governo não quer sequer ouvir falar de estar a reverter a privatização, seja qual for a via. Os custos, a vários níveis, de inverter o processo poderiam ser elevados e aposta na supervisão da Anacom e na imposição de condições mais apertadas, quando, em 2020, terminar o atual contrato de concessão.

Depois, não há violação do contrato de concessão neste caso, estando em causa, isso sim, problemas com a qualidade do serviço em concelhos que deixaram de ter estações próprias dos CTT e indicadores de qualidade que em vários casos estão em valores mínimos. Acresce que, consoante o concelho em causa, assim as coisas pioraram ou melhoraram com a substituição das estações por postos geridos por terceiros. Os CTT são a única empresa com infraestrutura para prestar o serviço postal universal, o que significava, no limite, ter de chamar à esfera pública o que é serviço público e o que não é.