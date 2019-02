Americanos gastam mais de três milhões de euros nas Pousadas de Portugal

O ‘boom’ de turistas dos Estados Unidos está a chegar em força às Pousadas de Portugal – empresa que teve a “alegre surpresa” de constatar que o crescimento deste mercado em receitas deu um salto de 25% em 2018, para mais de três milhões de euros. Significa que num só ano o acréscimo de receitas geradas pelos norte-americanos nas pousadas ascendeu a €600 mil. “O americano já é o segundo maior cliente das pousadas, a seguir ao português, e com um peso de 14% em receitas”, adianta Frederico Costa, administrador das Pousadas de Portugal.

Outra novidade nas pousadas em Portugal em 2018 foi a subida em flecha de franceses. “Pela primeira vez, tivemos mais franceses do que alemães”, constata o administrador da rede. Portugueses, norte-americanos e ingleses formaram, no ano passado, o top-3 das pousadas, seguindo-se espanhóis, franceses e alemães, além dos brasileiros, no sétimo lugar.

Apesar da Pousada de Lisboa se destacar pelo maior volume de turistas dos Estados Unidos, a par de outros de origens distantes, o peso deste mercado é cada vez mais notório em outras unidades da rede. Na Pousada de Óbidos, por exemplo, os norte-americanos já são o mercado n.º 1, evidenciando-se ainda os japoneses como o segundo maior mercado, e logo a seguir os brasileiros.

O destaque vai também para a Pousada da Serra da Estrela, que acabou de ser eleita no TripAdvisor um dos 25 melhores hotéis para famílias em Portugal. A distinção Travellers Choice de que foi alvo a unidade situada na Covilhã é altamente valorizada pelos hoteleiros, uma vez que se trata de uma avaliação independente e com base nas recomendações de viajantes de todo o mundo.

A procura crescente de turistas dos Estados Unidos é sentida na generalidade das unidades que fazem parte da rede com 33 pousadas em edifícios históricos. “Quando os americanos vêm a Portugal, tipicamente ficam dois a três dias em Lisboa e depois circulam por outras pousadas que temos espalhadas pelo país, vão ao Porto, a Guimarães ou a sul, para Évora, além de outros lugares icónicos”, refere Frederico Costa. “Tal como o brasileiro, este é um mercado que se move muito, são pessoas que alugam um carro e querem ver património, História e tradições. As pousadas têm tudo isto, são um produto que é a ‘cara’ dos americanos”.

“O americano é o cliente que mais dinheiro gasta nas pousadas, e mais importante ainda que o crescimento em dormidas é o que este mercado já representa em receitas”, enfatiza o administrador da rede de pousadas.

Também no que toca à gastronomia, a recetividade dos norte-americanos tem sido positiva. “O turista dos Estados Unidos quando viaja para fora quer acima de tudo ter conforto e segurança na comida”, frisa Frederico Costa, referindo que a gastronomia regional característica das pousadas tem-se revelado ao agrado destes turistas, “e não tivemos de fazer muitas alterações neste campo”.

A partir de 2019, o responsável das Pousadas de Portugal antevê uma nova vaga de crescimento de turistas norte-americanos, à cabeça devido à expansão das rotas da TAP nos Estados Unidos. Recorde-se que a companhia aérea vai, a partir de junho, reforçar a capacidade das rotas dos EUA em 40% face à oferta atual, com os novos voos de Lisboa para Chicago, Washington e São Francisco (cinco voos semanais cada), a par da triplicação da operação do Porto para Nova Iorque, que vai passar de dois para seis voos semanais.

“Além de haver mais voos, o câmbio é favorável pois tem havido uma valorização do dólar face ao euro, e também temos a segurança no nosso destino”, enumera Frederico Costa. E conclui: “Não há razão que belisque o crescimento que tem havido de turistas norte-americanos para Portugal”.