“A ética é o pilar da confiança na tecnologia”

A diversidade, a inclusão e a ética são a base de uma transformação digital bem sucedida. É Vahé Torossian, vice-presidente corporativo da Microsoft, quem o defende. O executivo esteve em Portugal para participar na conferência internacional Building the Future: Ativar Portugal, promovida pela tecnológica e falou ao Expresso em exclusivo sobre os desafios da evolução tecnológica no emprego, nos processos de recrutamento, na gestão e na formação.

Como antevê o futuro do trabalho?

Acredito que estará sustentado na capacidade de empresas e profissionais abraçarem a tecnologia e saberem tirar partido dela para trabalhar melhor, de forma mais inteligente e eficaz, até mais flexível se quisermos. Isto é válido para todos os patamares de carreira e diferentes países, até para os mais conservadores.