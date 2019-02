Vieira da Silva responde a Teodora Cardoso e diz que trabalhadores já estão a partilhar o risco nas pensões

Bastou apenas um dia para o Governo responder a Teodora Cardoso, presidente do Conselho das Finanças Públicas (CFP) sobre o financiamento das pensões.

No estudo “O financiamento da Segurança Social: bases de equidade e de sustentabilidade”, publicado esta quinta-feira, Teodora Cardoso - que deixa o cargo no final de fevereiro - defende que o financiamento das pensões tem de incluir um pilar de capitalização, de contribuição definida, “que inevitavelmente atribui aos beneficiários uma parcela do risco, sempre salvaguardando os mais vulneráveis”.

A resposta chegou pela voz de Vieira da Silva, ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social. À margem da apresentação do novo simulador de pensões da Caixa Geral de Aposentações, e questionado pelos jornalistas, Vieira da Silva afirmou ter "alguma dificuldade em perceber a ideia de que é preciso partilhar o risco" na medida em que essa partilha já existe atualmente.

E foi taxativo: "As pessoas já estão a partilhar o risco e de que maneira".

O ministro lembrou que é isso que acontece com o impacto das interrupções na carreira, nomedamente nas situações de desemprego por períodos prolongados, ou das baixas de salário, levando a uma redução do valor da pensão futura. E lembrou que foi o que aocnteceu a muitas pessoas em Portugal durante os anos da crise.

Recorde-se que Teodora Cardoso considerou que "Portugal começou bem, com a reforma do sistema de pensões de 2007". Uma reforma introduzida pelo então - e atual - ministro Vieira da Silva, que criou incentivos para o prolongamento da vida ativa, em particular através da introdução do fator de sustentabilidade (que associa a idade de acesso à pensão com a evolução da esperança de vida) e do agravamento da penalização pela antecipação da reforma.

Contudo, esta reforma ficou "aquém do necessário", defendeu Teodora Cardoso no estudo.

Em particular, a economista salienta "não obstante o debate que a precedeu quanto às vantagens e inconvenientes do sistema de repartição relativamente ao de capitalização, manteve integralmente a opção pelo primeiro".

Desta forma, as pensões em pagamento em Portugal são suportadas pelas contribuições dos trabalhadores ainda no ativo, um modelo sob pressão num contexto de envelhecimento demográfico, como o que Portugal enfrenta, dada a redução do número de ativos por pensionista.

Por oposição, num sistema de capitalização, as pensões futuras são financiadas pela acumulação de poupança gerada pelas contribuições para o sistema.

Teodora Cardoso defende que "uma solução duradoura para o financiamento das pensões terá de implicar a racionalização integrada do sistema, incluindo um pilar de capitalização, de contribuição definida, que inevitavelmente atribui aos beneficiários uma parcela de risco, sempre salvaguardando os mais vulneráveis".

Recorde-se que neste modelo, as contribuições para o sistema de pensões são conhecidas à partida - daí o termo "definidas" - mas os benefícios, ou seja, o valor da pensão, pode variar, consoante a evolução de variáveis como a situação económica ou a esperança de vida.

A economista não concretiza, contudo, a forma como é que a transição face ao atual sistema de repartição pura seria feita, uma questão que continua sem resposta em Portugal.

Mais uma vez em resposta, Vieira da Silva afirmou que partilha da ideia do envolvimento pessoal na criação de poupança para a reforma, precisando que esse é o objetivo dos Certificados Públicos de Capitalização, em que as pessoas podem optar por fazer um desconto adicional que é canalizado para uma conta individual, que podem optar por receber na totalidade quando se reformam, por transformar numa renda vitalícia ou por passá-la para os dependentes.

Mas, recusou um sistema obrigatório de capitalização: "A ideia de que estou mais distante é de que esse esforço individual seja feito através da redução dos descontos para o sistema", afirmou.