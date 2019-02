Rendimento por habitante. Portugal foi ultrapassado por seis países em 18 anos

Entre 2000 e 2018, Portugal foi ultrapassado pela Estónia, Lituânia, Eslováquia, Eslovénia, República Checa e Malta, em termos de rendimento por habitante, face à média europeia.

A conclusão é do Forum para a Competitividade, que recorda que Portugal baixou de um rendimento de 84% da média europeia, em 2000, para apenas 74% em 2018.

Nos últimos 18 anos a generalidade dos novos Estados-Membros da UE “conseguiu uma convergência notável com a média europeia”, realçam os analistas do Forum para a Competitividade, no relatório hoje divulgado. E destacam os casos da Lituânia, cujo rendimento por habitante mais do que duplicou em termos relativos (de 40% para 81% da média da UE), da Letónia (de 37% para 68%) e da Roménia (de 33% para 61%). De entre todos estes, os que fizeram menos progressos foram a Eslovénia (de 74% para 85%) e a Croácia (de 51% para 61%).

Portugal em 'clara divergência'

“Em total e flagrante contraste com o bom comportamento de todos estes países, Portugal teve um desempenho oposto, de clara divergência”, lê-se no mesmo documento.

Portugal foi ultrapassado por seis países e, a estes, devem acrescentar-se outros dois, a Hungria e a Polónia, ambos com um rendimento 73% da média, “que nos poderão ultrapassar já em 2019. A Letónia, com a sua formidável evolução, também não deve ter de esperar muito para nos suplantar. Ficaríamos então o quinto país mais pobre da UE, só atrás da Grécia, da Croácia, da Roménia e da Bulgária (o menos desenvolvido de todos, com apenas 54% do rendimento médio europeu)”, sublinha o Forum para a Competitividade.

A mesma entidade nota que desde 2000 Portugal recebeu mais de 79 mil milhões de euros em fundos europeus. “Uma parte significativa destes recursos tinha como propósito ajudar-nos a convergir com a UE”. Sendo assim, então porque é que Portugal divergiu?

Aprender com os outros

Desde logo, segundo os analistas do Forum para a Competitividade, porque se passou de uma dívida externa de €45 mil milhões, em 2000 para €205 milhões, em setembro de 2018. Por outro lado, a dívida pública era de €65 mil milhões, há 18 anos, mas de €246 mil milhões no final do ano passado.

“Se nos tivéssemos endividado para convergir, ainda haveria alguma justificação para isto mas, assim, não há qualquer tipo de desculpa”, lê-se no relatório do Forum para a Competitividade.

No documento conclui-se que Portugal deveria estudar o que os outros países estão a fazer, para terem resultados positivos, pois “temos muito a aprender com eles”.