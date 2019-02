Nova PPP no Hospital de Braga depende do próximo Governo

A passagem de testemunho da gestão do Hospital de Braga das mãos do Grupo Mello para a esfera da gestão pública não tem retorno e até 31 de agosto estará finalizada.

Após uma reunião, esta sexta-feira, com a Administração Regional do Norte (ARS do Norte) e com a José de Mello Saúde, o secretário de Estado Adjunto e da Saúde, Francisco Ramos, revelou que o processo de reversão da parceria público-privada (PPP) do Hospital de Braga “está a decorrer muitíssimo bem”.

Sobre o futuro concurso público para entregar, de novo, a gestão da unidade a privados disse que a decisão "vai ficar para o próximo Governo".

A ARS Norte já tinha confirmado que a intenção da tutela era a de lançar um novo concurso público e até a José de Mello Saúde foi convidada a prorrogar o contrato de gestão, por pelo menos mais dois anos, enquanto os trâmites necessários eram levados a cabo. Porém, não houve acordo entre o Ministério da Saúde e o operador privado quanto às condições para essa renovação. Os Mello exigem que lhes sejam pagos, através de um financiamento autónomo, os tratamentos dos doentes com HIV, esclerose múltipla e hepatite C e a tutela recusa, alegando que esses encargos estão contemplados no atual contrato de gestão.

No início de janeiro, a ARS Norte adiantou ao Expresso que o caderno de encargos para o lançamento do novo concurso estava a avançar. “Enquanto continua em desenvolvimento a preparação do caderno de encargos para o lançamento do procedimento concursal para constituição de uma nova PPP, a ARS do Norte e a tutela trabalharão com a equipa gestora do Hospital de Braga na preparação conjunta do processo de reversão, de modo a que, em 31 de agosto de 2019, as questões relacionadas com a transição fiquem concluídas”.

Mas as declarações do secretário de Estado fazem supor que estes procedimentos tenham sido interrompidos.

"Não está excluída [uma nova PPP] mas essa é uma decisão que vai ficar para o próximo Governo. Na fase final deste mandato estamos a reverter a gestão para uma entidade pública e naturalmente que vamos deixar para um próximo Governo a decisão de fazer um novo concurso para ter uma gestão privada ou não. Não faria sentido estar este Governo a tomar essa decisão", disse Francisco Ramos.

Sobre os contratos dos trabalhadores do Hospital de Braga, cerca de 2800, o governante garantiu que vão passar de forma "automática" para a nova entidade pública que será criada para gerir aquela unidade de saúde. Muitos destes colaboradores são funcionários públicos que transitaram do antigo hospital S. Marcos, que foi substituído pela atual PPP.

O diferendo entre a José de Mello Saúde e a ARS do Norte quanto aos custos dos tratamentos dos doentes com HIV e com esclerose múltipla (a hepatite C é um problema adicional que se colocou mais tarde, quando passou a existir tratamento para a doença) está a ser dirimido em sede de tribunal arbitral.

No Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, também gerido em regime de PPP mas, neste caso, pela Luz Saúde (ex-Espírito Santo Saúde) existe um desacordo idêntico. Recentemente, o privado e a ARS de Lisboa e Vale do Tejo decidiram também levar o caso para tribunal arbitral. Segundo um despacho publicado em Diário da República, o desacordo tem que ver com os "encargos decorrentes das prestações de saúde em matéria de VIH/SIDA realizadas aos utentes do hospital [Beatriz Ângelo], incluindo o ressarcimento dos encargos já incorridos pela SGHL [entidade gestora do estabelecimento]”. O contrato de gestão do Hospital de Loures termina no início de 2022.