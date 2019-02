Ministério reúne com Grupo Mello por causa do Hospital de Braga

Fim da parceria público-privada não tem retrocesso. Secretário de Estado Adjunto e da Saúde, Francisco Ramos, ARS Norte e José de Mello Saúde encontram-se esta sexta-feira

O secretário de Estado Adjunto e da Saúde, Francisco Ramos, reúne hoje com a Administração Regional do Norte (ARS Norte) e com o conselho de administração do Hospital de Braga, no âmbito do processo de reversão desta unidade gerida pelo Grupo Mello em regime de parceria público-privada (PPP).

É a segunda vez que Francisco Ramos está envolvido, enquanto secretário de Estado da Saúde, num processo desta natureza. Também estava no governo quando acabou a PPP no Hospital Fernando Fonseca (conhecido por Amadora-Sintra), em 2008. E também não é uma estreia para os Mello, que, à época, geriam este hospital, a primeira experiência de PPP na Saúde em Portugal.

Ao Expresso, nem o Ministério da Saúde, nem o Grupo Mello, prestam quaisquer esclarecimentos sobre a ordem de trabalhos da reunião, que formaliza o início do processo de reversão de gestão privada para gestão pública. O fim da PPP não tem retrocesso.

O Hospital de Braga é a maior das quatro unidades PPP que existem no país. Abriu em maio de 2011, tem uma área de influência direta de 275 mil habitantes, acomoda 705 camas e, em 2017, realizaram-se ali mais de 452 mil consultas, mais de 28 mil cirurgias e mais de 3000 partos.

O contrato de gestão com a José de Mello Saúde termina a 31 de agosto e como não houve entendimento, entre o privado e o Ministério da Saúde, sobre as condições para a prorrogação do acordo, o hospital vai passar a ter gestão pública.

A tutela convidou os Mello a permanecerem no hospital, por pelo menos mais dois anos, durante o lançamento do novo concurso público para a adjudicar a gestão da unidade, mas o grupo exigiu a revisão das condições atuais, nomeadamente no que se refere aos tratamentos dos doentes com HIV, esclerose múltipla e hepatite C, que não são pagos pela ARS Norte – o caso do HIV e da esclerose múltipla está, aliás, a ser dirimida em sede de tribunal arbitral, com os Mello a exigirem ser reembolsados em 33 milhões de euros.

O Ministério da Saúde não cedeu e a PPP vai acabar.

Avaliação dá nota positiva à PPP

O fim do contrato com os Mello foi formalizado pela ARS Norte no início do ano, depois de ministra da Saúde, Marta Temido, ter anunciado que não havia entendimento com o grupo privado para continuar na gestão do Hospital de Braga.

Ao Expresso, a ARS Norte menciona que na sequência de um estudo para avaliar o valor criado por esta parceria para o Estado, que o considerou “positivo” foi determinada a renovação “sem alterações do presente contrato”, até ser lançado um novo concurso público.

“Foi colocada à Entidade Gestora do Hospital de Braga a possibilidade de celebração de uma renovação contingencial, até à adjudicação da nova contratação ou, no limite, até ao máximo de 24 meses. A Entidade Gestora, apesar de declarar disponibilidade de princípio para aceitar a renovação contingencial proposta pela Entidade Pública Contratante, fez depender a aceitação da mesma da verificação de uma série de condições que entendeu que salvaguardariam, nesse período, a sua sustentabilidade financeira, designadamente o financiamento do VIH/SIDA, Esclerose Múltipla e Hepatite C”. Condições que não foram aceites por irem contra “o teor do atual Contrato de Gestão”.

O Grupo Mello tem mantido o silêncio sobre este caso, tendo aberto uma exceção sob a forma de comunicado quando surgiu a notícia da formalização do fim da PPP.

“O prolongamento do Contrato de Gestão, proposto pelo Estado, tem de assegurar a sustentabilidade financeira, o que não se verifica. Os financiamentos, cancelados desde 2016, para o tratamento de doentes com HIV, Esclerose Múltipla e, recentemente, Hepatite C, na ordem dos 10 milhões de euros anuais, são assumidas pela José de Mello Saúde sem financiamento associado, ao contrário do que acontece nos restantes hospitais do Serviço Nacional de Saúde, podendo chegar aos 50 milhões de euros até ao final do prolongamento proposto pelo Estado, o que seria insustentável para a parceria”, mencionou o privado nessa nota de imprensa, entre outros esclarecimentos.