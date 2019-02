A inflação no espaço da moeda única terá sido de 1,4% em janeiro, segundo a primeira estimativa divulgada pelo Eurostat esta sexta-feira. A taxa de variação do índice de preços no consumidor desceu pelo terceiro mês consecutivo, depois de um pico de 2,2% em outubro. No entanto, a inflação subjacente, sem as componentes mais voláteis do índice, subiu ligeiramente para 1,1%

A inflação na zona euro desceu para 1,4% em janeiro, segundo a estimativa rápida publicada esta sexta-feira pelo Eurostat, o organismo de estatísticas da União Europeia. A taxa de variação do índice de preços no consumidor do espaço dos 19 desceu pelo terceiro mês consecutivo depois de um pico de 2,2% em outubro. Confirma-se um processo de desinflação na zona euro.

Depois de ter registado 1,6% em dezembro do ano passado, o abrandamento já era esperado após terem sido conhecidas esta semana as variações em janeiro estimadas para as grandes economias do euro pelos organismos de estatísticas dos respetivos países. Apenas no caso da Alemanha, a inflação manteve o mesmo ritmo do mês anterior. Em França e Espanha, a inflação desceu em janeiro, bem como em Portugal, onde a primeira estimativa do Instituto Nacional de Estatística aponta para 0,4%.

No entanto, a inflação subjacente, que exclui as componentes mais voláteis do índice de preços, subiu ligeiramente de 1% em dezembro para 1,1% em janeiro.