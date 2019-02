Galp põe em operação a sua nona plataforma petrolífera no Brasil

A Galp Energia iniciou a produção da sua nona plataforma flutuante de extração e produção de petróleo nos campos Lula e Iracema, na bacia marítima de Santos, no Brasil, uma estrutura com capacidade para produzir 150 mil barris de petróleo por dia, estando um décimo desse volume reservado à Galp, pela sua participação de 10% no consórcio, que inclui ainda a Petrobras (65%) e a Shell (25%).

A nova plataforma flutuante está ligada a nove poços de petróleo e, informa a Galp em comunicado, marca a conclusão do investimento inicial de grandes infraestruturas por parte do consórcio que explora o bloco 11 da bacia de Santos (BMS11), onde se situa o campo Lula (inicialmente denominado Tupi, quando aí foi feita uma das maiores descobertas de petróleo do mundo).

Desde o início desta década o consórcio em que a Galp participa instalou no campo Lula nove plataformas flutuantes, que têm uma capacidade combinada para processar 1,3 milhões de barris de petróleo por dia.

O Brasil é hoje o principal mercado de produção de petróleo da Galp, que está também presente em Angola, mas com um contributo muito inferior para os resultados do grupo.

Nos próximos anos a maior parte do investimento da Galp será canalizado para novos projetos de exploração no Brasil mas também para o projeto de produção de gás natural na bacia de Rovuma, em Moçambique, em parceria com os italianos da Eni.