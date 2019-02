Ferrovia. Mota-Engil, Sacyr e Comsa ganham corredor Évora-Elvas

O ministro anunciou a adjudicação "nos próximos dias". Duas construtoras de capital espanhol ficam com o grosso do investimento de 300 milhões. Mas, há contestação aos relatórios preliminares

O ministro do Planeamento, Pedro Marques, anunciou esta quinta-feira que a ligação ferroviária Évora-Elvas, “a maior obra ferroviária dos últimos 100 anos”, será adjudicada “nos próximos dias”. O concurso foi segmentado em três troços e, segundo o Expresso apurou, Mota-Engil e as espanholas Sacyr/Somague e Comsa/Fergrupo surgem em primeiro lugar nos relatórios preliminares. Mas, houve concorrentes que contestaram.

“São 100 quilómetros de ferrovia nova, num investimento ultrapassará globalmente os 400 milhões de euros”, acrescentou Pedro Marques. Mas o número citado pelo ministro corresponde ao preço-base dos concursos. Os contratos serão por um valor 30% inferior, tendo em conta os preços das propostas consideradas mais vantajosas.

No total, ficará abaixo dos 300 milhões. Três quartos do investimento segue para a carteira de duas construtoras de capital espanhol. Os fundos comunitários financiam 56% da empreitada.

A sessão de lançamento, em Elvas, da obra ferroviária (março de 2018) fora abrilhantada com a presença dos primeiros ministros de Portugal e de Espanha. Segundo o cronograma, o início das obras deveria ocorrer um ano depois e a conclusão prevista para o primeiro trimestre.

Contestação à ordenação do júri

A Infraestruturas de Portugal (IP) recebeu o relatório do júri em meados de janeiro, mas houve concorrentes que discordaram da ordenação. As contestações atrasaram o processo, adiando a decisão do conselho de administração da IP.

Em nenhum dos casos a proposta vencedora foi a que apresentara um preço mais baixo. Nestes concursos, o critério preço (60%) combina com a valia técnica (40%), o que significa que a proposta vencedora nem sempre é a mais barata. Por exemplo, o preço da Sacyr/Somague supera em 1,3 milhões a proposta de preços mais baixo. Com preços aproximados, a ponderação dos parâmetros de caráter técnico torna-se determinante. Cada um destes concursos mobilizou mais de 10 concorrentes.

Sacyr ganha o troço mais caro

Nos três concursos em que foi segmentada a empreitada, a Mota-Engil é a única construtora portuguesa que reforça a carteira. Vence no troço Freixo-Alandroal, com uma proposta de 75 milhões de euros - o preço de referência é 105 milhões.

A Sacyr, dona da Somague, é a principal beneficiada: lidera a lista na empreitada mais cara (195 milhões de preço base), correspondente à ligação entre Alandroal e a Linha do Leste.

No terceiro caso (Évora-Freixo), a Comsa, a multinacional catalã que opera em Portugal através do Fergrupo, foi escolhida pelo júri para executar a obra, com uma proposta de 45 milhões de euros - o preço-base de 65 milhões. Neste troço, a proposta mais vantajosa terá pertencido à dupla portuguesa Opway/Elevo, mas a situação de fragilidade do grupo e a dificuldade em apresentar garantias bancárias abriu espaço ao triunfo da Comsa.

No preço, haveria ainda uma proposta um milhão de euros mais barata do consórcio da Gabriel Couto, mas que obteve uma menor pontuação final.