Dívida pública volta a aumentar em 2018

No final de 2018, a dívida pública situou-se em 244,9 mil milhões de euros, aumentando 2,1 mil milhões de euros em relação a 2017, indicam os dados do Banco de Portugal divulgados esta sexta-feira. Em percentagem do PIB, contudo, espera-se uma descida

O ano passado registou um novo agravamento da dívida pública portuguesa. O aumento foi de 2,1 mil milhões de euros face a 2017, com a dívida pública a fechar 2018 nos 244,9 mil milhões de euros, indicam os dados do Banco de Portugal, divulgados esta sexta-feira.

Mesmo assim, a dívida pública acabou por ficar abaixo do pico de €251,5 mil milhões registado em novembro passado.

Para o aumento em 2018 contribuiu o acréscimo dos títulos de dívida (mais 7,2 mil milhões de euros) e dos certificados do Tesouro (mais 1,4 mil milhões de euros).

Em sentido contrário, estas variações "foram em parte compensadas pelo reembolso antecipado do remanescente dos empréstimos concedidos pelo Fundo Monetário Internacional no âmbito do Programa de Assistência Económica e Financeira no montante de 5,5 mil milhões de euros", constata o Banco de Portugal.

Resta saber como evoluiu o rácio da dívida pública em relação ao Produto Interno Bruto (PIB). Este valor ainda não foi publicado, dado que ainda não é conhecido o PIB no quarto trimestre, logo, no conjunto de 2018. O INE avançará com uma primeira estimativa em meados deste mês de fevereiro.

Contudo, este rácio deverá ter ficado abaixo dos 125% registados no final do terceiro trimestre do ano passado. A previsão do governo é que tenha descido para 121,2% no final de 2018.