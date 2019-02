O consumo de eletricidade em Portugal aumentou 2,5% em janeiro, em comparação com o mesmo mês do ano passado, informou em comunicado a REN - Redes Energéticas Nacionais. Descontando o efeito de variações de temperatura e de dias úteis, o consumo cresceu 1,3%.

De acordo com a REN, o mês passado ficou marcado por uma precipitação abaixo da média, penalizando a produção hidroelétrica. No entanto, houve uma produção eólica acima da média histórica.

Em janeiro, a produção renovável abasteceu 51% do consumo nacional, repartida pela eólica, com 29%, hídrica, com 16%, biomassa, com 5%, e fotovoltaica, com um contributo de 1,2%.

A produção não renovável representou 45% do consumo de eletricidade em Portugal, repartida por gás natural, com um peso de 24%, e carvão, com 21%. O restante consumo foi abastecido com recurso a importação.

No mercado de gás natural registou-se em janeiro uma quebra homóloga de 7,2% do consumo, refletindo uma quebra de 33% no segmento de consumo de gás para a produção de energia elétrica.