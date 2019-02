China Three Gorges troca BCP por Santander na OPA à EDP

A China Three Gorges decidiu trocar o intermediário financeiro na oferta pública de aquisição lançada sobre a EDP. Em vez do BCP, que tem a também chinesa Fosun como principal acionista, agora é o Santander que vai apoiar a potencial compradora da elétrica nacional.

“O Santander vai suceder ao Millennium Investment Banking [que pertence ao BCP] como o intermediário financeiro para as ofertas públicas sobre a EDP e a EDP Renováveis anunciadas, de forma preliminar, a 11 de Maio de 2018”, revela um comunicado emitido através do site da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Não há explicações específicas para esta mudança. “A decisão foi tomada após cuidadoso reflexão e após conversações e acordos entre o Millennium Investment Banking e o Santander, tendo em mente o melhor interesse de todas as partes”, é a justificação dada no comunicado, que é assinado pela China Three Gorges (Europe) e pelas duas instituições financeiras.

O BCP deixa o papel de intermediário da oferente que tinha desde o anúncio preliminar da oferta. O banco detém, através da fundação e do fundo de pensões, uma participação na eléctrica presidida por António Mexia de 2,43%. Da mesma forma, a EDP conta com uma participação de 2,11% no BCP, também através do fundo de pensões.

O banco comandado por Miguel Maya é detido, em 27%, pela Fosun, nacionalidade da China Three Gorges, que tem 23% da EDP, mas que, através da oferta pública de aquisição, quer ficar com a totalidade do seu capital (ou pelo menos com 50%).

A oferta continua sem grandes novidades, aguardando-se a pronúncia dos reguladores (ainda há dias foi noticiado que as conversações da oferente com Bruxelas tinham travado). sendo que o próprio presidente da EDP, António Mexia, disse, na semana passada, que “há muitos obstáculos” pela frente da China Three Gorges.