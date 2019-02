CaixaBank com lucro de 1,985 mil milhões de euros em 2018. BPI contribui com 262 milhões

Um crescimento a dois dígitos. Foi assim a evolução dos lucros do grupo espanhol CaixaBank em 2018. Os resultados líquidos subiram 17,8% em relação a 2017, atigindo quase 2 mil milhões de euros, mais precisamente 1,985 mil milhões.

A filial portuguesa BPI contribuiu com 262 milhões de euros para estes resultados.

Na informação que transmitiu hoje à Comissão Nacional do Mercado Mobiliário (CNMV) espanhola, o banco espanhol sublinha que os principais fatores que impulsionaram o crescimento verificado foram a robustez das receitas "core", a maior contribuição do BPI e a redução das dotações.

O crescimento das receitas explica em muito os resultados do grupo, com um aumento da margem bruta de 6,6%, para 8,767 mil milhões de euros, impulsionado pela robustez das receitas "core" do negócio (8.217 milhões, ou seja, mais 4,2%).

Decisiva é também a redução dos ativos problemáticos e não-"core", com o crédito malparado a baixar para 11,195 mil milhões de euros (menos 3,110 mil milhões ao longo do ano) e o rácio de malparado a diminuir para 4,7% (6% em dezembro de 2017).

Os recursos dos clientes cresceram até os 358,482 mil milhões de euros (9,024 mil milhões em 2018, isto é, mais 2,6%).

A rentabilidade do grupo espanhol foi de 9,3%, enquanto o mesmo indicador recorrente para o negócio bancário e segurador alcança os 12,3%.

O grupo CaixaBank tem agora um racio 'Common Equity Tier 1 (CET1) fully loaded' de 11,5%.

O CaixaBank realça que fecha o exercício de 2018 com uma participação de 100% no BPI, depois de em dezembro passado a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) portuguesa ter aprovado a saída da bolsa da filial portuguesa.

O banco português contribuiu com 262 milhões de euros para o lucro total (104 milhões em 2017) e, tomada em consideração a totalidade das empresas participadas pela entidade portuguesa, a sua contribuição para o grupo seria de 380 milhões de euros (176 milhões em 2017).