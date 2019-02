BPI muda forma como banco em Angola influencia Lisboa

O BPI está condenado a diminuir a sua participação no Banco de Fomento Angola (BFA), entidade que já controlou. E, enquanto não se concretiza essa alienação, a instituição, agora detida na totalidade pelo espanhol CaixaBank, alterou a forma como os resultados vindos de Luanda influenciam Lisboa.

O banco presidido por Pablo Forero obteve, em 2018, um lucro consolidado de 491 milhões de euros, acima dos 10,2 milhões de 2017, ano em que o banco tinha sido penalizado pela elevada inflação da operação em Angola e pelos custos com o redimensionamento da rede e do pessoal.

Já no ano passado o BPI conseguiu melhorar os resultados, sobretudo com a ajuda da atividade portuguesa, com 396 milhões, conforme o banco revelou esta sexta-feira, 1 de fevereiro.

Um número muito acima da ajuda que veio de Angola. O contributo do angolano BFA foi, em 2018, de 73,2 milhões. Mas o banco liderado por Pablo Forero alterou a forma contabilística que, na prática, diminui a volatilidade dos resultados, evitando oscilações expressivas entre cada ano (como a que ocorreu em 2017, devido à elevada inflação em Angola).

A mudança contabilística faz com que haja uma diferença na forma como o BPI se apropria da operação no BFA, onde detém 48,1% (a restante parcela está nas mãos da Unitel, de Isabel dos Santos). Até aqui, com o chamado método de equivalência patrimonial, o banco português apropriava-se da sua percentagem de lucros correspondente (independentemente de virem a ser pagos em dividendos ou não). Agora, só são contabilizados os dividendos que serão recebidos. “Em vez de nos apropriarmos de tudo, apropriamo-nos dos dividendos, só”, frisou Forero.

“A diferença é um assunto de prudência. Achámos – e o nosso auditor concordou – que era mais prudente”, continuou o presidente executivo do BPI. Ou seja, a partir daqui, haverá menos volatilidade dos resultados vindos do BFA. Pablo Forero recusa, contudo, que haja uma importância nesta contabilização. “Não muda nada na nossa relação com o BFA”, garantiu.

BPI diz que BCE não pediu alteração

Pablo Forero rejeitou que tenha havido aqui qualquer influência do Banco Central Europeu (BCE) na decisão contabilística. Foi uma decisão do BPI.

Certo é que há uma recomendação de Frankfurt para que o banco português reduza a sua participação no BFA. Forero não tem ainda data para que essa recomendação seja cumprida, sendo que já foi noticiado que está em cima da mesa uma oferta pública em que parte das ações fossem colocadas em bolsa. “Os planos que temos continuam os mesmos. Continuamos a trabalhar. Não posso é dar uma data. Estes processos demoram bastante tempo, inclusive quando há uma operação concreta”.

De fora de Portugal, o BPI tem também o moçambicano BCI, em que a Caixa Geral de Depósitos é a principal acionista, cujo contributo em 2018 foi de 20,5 milhões de euros.

Dividendos à espera do BCE

Apesar de o BPI ter alcançado um resultado muito distinto do anterior, e inédito deste há vários anos, ainda não há certezas sobre a entrega de dividendos ao acionista único, o CaixaBank.

“Aprovámos nesta semana os resultados. Não temos ainda nenhuma decisão. A nossa prioridade é dotar o banco de rácios de capital. Estamos à espera da decisão SREP que têm para 2019”, indicou Forero. O SREP é o exercício de avaliação feito pelo BCE, que vai definir quais são os rácios mínimos que o banco tem de cumprir este ano. Ainda não está concluído.