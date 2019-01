Vendas da H&M em Portugal crescem 12%

As vendas da H&M em Portugal no último trimestre do ano passado cresceram 12% face ao mesmo período de 2017, embora no total do ano o crescimento das vendas tenha ficado em 3%.

Segundo o relatório e contas publicado esta quinta-feira pela cadeia sueca de vestuário, as vendas em Portugal no último trimestre fiscal (que na contabilidade da H&M vai de setembro a novembro) equivaleram a 306 milhões de coroas suecas (29,5 milhões de euros ao câmbio atual), com um crescimento homólogo de 20% na moeda sueca e de 12% em moeda local (euro).

No ano completo (de dezembro de 2017 a novembro de 2018), a H&M teve em Portugal vendas equivalentes a 1179 milhões de coroas suecas (113,6 milhões de euros ao câmbio atual), que se traduziram num crescimento homólogo de 10% na moeda sueca e de 3% em euros.

Ao longo do ano passado, a H&M encerrou uma loja em Portugal e abriu uma outra, permanecendo, no final de novembro, com 32 pontos de venda no mercado português.

Globalmente, as vendas da H&M em 2018 cresceram 5%, para 210 mil milhões de coroas suecas. Considerando somente o último trimestre do ano fiscal da retalhista de vestuário, o crescimento homólogo foi de 12%.

A cadeia de lojas de roupa encerrou 2018 com um lucro de 12,65 mil milhões de coroas suecas, uma quebra de 22% face ao ano anterior, motivada sobretudo por um aumento dos custos operacionais.