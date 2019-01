Tome nota: Está a chegar a maratona do IRS e 15 de fevereiro é o primeiro prazo a cumprir

A campanha do IRS de 2018 está a aproximar-se e, com ela, chega um conjunto de obrigações para cumprir por antecipação, de modo a garantir a maximização dos benefícios fiscais e das deduções à coleta a que tem direito.

A entrega da declaração passou este ano a fazer-se durante três meses – de abril a junho – e a verificação, validação e reclamação das faturas conhece novos prazos. Tome nota.

ATÉ 15 DE FEVEREIRO O IRS de 2018 vai admitir, pela primeira vez, que os pais separados que têm filhos em regime de guarda partilhada, façam deduções à coleta das despesas na exata proporção em que contribuem para o sustento dos filhos. Se por hipótese o acordo de regulação do exercício em comum das responsabilidades paternais estabelecer uma contribuição que não seja igualitária (imagine-se que um contribui com 70% e o outro com 30%), então vai admitir-se que as deduções à coleta com despesas sejam feitas de acordo com o esforço de cada um. Mas, para isso, é preciso que os pais vão ao portal das finanças indicar qual a percentagem de despesas que cabe a cada um, até 15 de fevereiro no máximo.

Na mesma linha, também se o menor estiver em guarda partilhada, e tiver rendimentos próprios, os pais têm de ir ao portal das finanças indicar a existência de residência alternada prevista no acordo de regulação paternal. Esta indicação é necessária para que o Fisco possa imputar 50% dos rendimentos auferidos pelo menor a cada um dos progenitores.

ATÉ 15 DE FEVEREIRO Quem quiser ver a sua declaração de IRS pré-preenchida, tem até esta data para ir ao portal das finanças indicar alterações na composição do agregado familiar. Se lhe nasceu mais um filho, ou se outro se tiver emancipado saindo do perímetro da definição de agregado para efeitos fiscais, é preciso dar conta disso às Finanças, de forma antecipada. Se não o fizer, também não vem daí mal ao mundo: o Fisco preenche a declaração com os elementos de que dispõe e depois, o contribuinte, altera a informação. Esta valência é apenas para quem queira agilizar os procedimentos e aproveitar plenamente o pré-preenchimento.

ATÉ 25 DE FEVEREIRO Termina o prazo para verificar e validar as despesas no e-fatura. Se por exemplo o comerciante lhe tiver passado uma fatura que não consta do portal das finanças, é preciso inserir as referências da fatura até esta data. A validação também é necessária para aqueles casos em que o comerciante tem vários CAE – Códigos de Atividade Económica (imagine que compra medicamentos com IVA a 6% na parafarmácia de um supermercado: terá de indicar que se trata de uma despesa de saúde). E ainda é indispensável para os trabalhadores por conta própria, que têm de indicar se a despesa é feita ao abrigo da atividade profissional ou a título pessoal.

Quem tem filhos deverá repetir os procedimentos nas páginas pessoais do e-fatura de cada um deles, para garantir que as despesas estão todas lá e bem classificadas. Este passo é especialmente importante no caso das despesas com educação, onde não raras vezes os prestadores de serviços têm mais do que um CAE.

ATÉ 15 DE MARÇO O Fisco disponibiliza a totalidade das deduções à coleta de cada contribuinte, por categoria de despesas. Aqui já se incluem as despesas de saúde feitas em estabelecimentos públicos, que só por esta altura são comunicados ao Fisco. E aqui vale a pena voltar a olhar para as despesas e verificar se as somas batem todas certas. Se faltar ou exceder alguma coisa, vale a pena reclamar (são mais 15 dias do que no ano passado).

ATÉ 31 DE MARÇO É então o prazo limite que os contribuintes têm para reclamar das despesas, caso haja omissões (mais 15 dias do que até aqui). Se por acaso detetar discrepâncias mas não reclamar, tem sempre a possibilidade de inscrever o valor correto das despesas (saúde, educação) na declaração de IRS, como tem acontecido até aqui.

ENTRE 1 DE ABRIL E 30 DE JUNHO São os 3 meses para a entrega da declaração de IRS, este ano com mais um mês do que até aqui. O envio do IRS tem de ser exclusivamente feito por via eletrónica, o que obriga quem não tem apetências ou meios para aceder à internet a pedir ajuda externa. Este período é único e independente das categorias de rendimento de cada um.

ATÉ 31 DE JULHO É o prazo até ao qual a Autoridade Tributária tem para fazer a liquidação de IRS dos contribuintes. Caso o contribuinte não entregue a declaração, e a AT faça as contas com os elementos de que dispõe internamente, o prazo estende-se até 30 de novembro. Neste caso, “liquidar” significa que a AT tem de ter as contas feitas e tem de ter apurados os montantes de IRS a pagar ou a reembolsar. Não significa que as notas de liquidação que recebemos em casa tenham de ser expedidos.

ATÉ 31 DE AGOSTO Esta, sim, é a data limite para o Fisco proceder aos reembolsos – isto nos casos em que não foram detetadas irregularidades. Se se atrasar, começa a pagar juros indemnizatórios. Como 2018 foi o primeiro ano em que se aplicaram as novas taxas e escalões de IRS, mais favoráveis para rendimentos médios e baixos, e como as taxas de retenção na fonte não incorporaram todo este efeito, é de esperar que o valor global dos reembolsos seja grande.