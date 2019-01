Portugal adia amortização de €702 milhões que venciam no próximo ano

O IGCP procedeu esta quinta-feira a uma operação de troca de dívida no montante de €702 milhões que vencia em 2020 por igual montante em títulos a vencer oito anos mais tarde. Baixou, também, a taxa de cupão a pagar

O Estado procedeu esta quinta-feira a uma operação de troca de dívida obrigacionista que lhe permite adiar para 2028 uma amortização de €702 milhões prevista para 2020.

A Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública (IGCP) recomprou um montante de €702 milhões em obrigações com vencimento em junho de 2020 ao preço de 106,87%, o que daria uma taxa implícita de -0.24%, e vendeu o mesmo montante em títulos com maturidade em outubro de 2028 ao preço de 105,67%, com uma taxa implícita de 1,49%. Em termos de cupão a pagar aos detentores de dívida, a taxa desce de 4,8% para 2,125%.

"Com esta operação Portugal tira pressão sobre as amortizações que terá de fazer em 2020 e, ao mesmo tempo, emite divida de longo prazo com uma taxa que irá permitir baixar a taxa média do seu custo de endividamento. Mais uma vez os investidores mostraram confiança na dívida pública nacional". refere Filipe Silva, diretor de gestão de ativos do Banco Carregosa.

A amortização de €8977 milhões prevista para junho do próximo ano reduz-se para €8275 milhões, mas o montante a vencer em outubro de 2028 sobe de 9,73 mil milhões para 10,43 mil milhões de euros.

Portugal tem de amortizar uma linha de obrigações a 10 anos no valor de €8,1 mil milhões em junho e concentra vencimentos de obrigações superiores a €10 mil milhões por ano entre 2021 e 2025.