Lucro da Shell dispara 80%

A petrolífera Royal Dutch Shell obteve em 2018 lucros de 23,3 mil milhões de dólares (o equivalente a 20,4 mil milhões de euros), com um crescimento de 80% em relação ao ano anterior, informou esta quinta-feira a empresa. No quarto trimestre o crescimento foi de 47%, para 5,6 mil milhões de dólares (4,9 mil milhões de euros). O presidente executivo da Shell, Ben van Beurden comentou, no comunicado de resultados da petrolífera, que a empresa conseguiu em 2018 um desempenho financeiro “muito forte”, cumprindo os objetivos que tinham sido traçados para o ano, incluindo a conclusão de um programa de desinvestimentos avaliado em 30 mil milhões de dólares (26 mil milhões de euros ao câmbio atual). A geração de fluxo de caixa operacional no conjunto dos 12 meses de 2018 ascendeu a 53 mil milhões de dólares (46 mil milhões de euros), com um crescimento de 49% em relação a 2017. A multinacional contou com uma evolução positiva dos ganhos nos negócios de gás e de exploração e produção petrolífera, mas viu o negócio do “downstream” (refinação e distribuição de combustíveis) encolher.