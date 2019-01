Indústria: Imposto Google pode custar €655 milhões aos consumidores espanhóis

Estudo encomendado pelo setor calcula que as empresas tecnológicas vão subir os preços para incorporar o impacto da nova taxa criada pelo Governo do país vizinho

O imposto que vai taxar o negócio dos gigantes tecnológicos como a Google vai custar entre 515 e 655 milhões de euros aos consumidores espanhóis, conclui um estudo da PricewaterhouseCoopers (PwC).

Em causa está o Imposto Sobre Determinados Serviços Digitais que o Governo do país vizinho aprovou, no passado dia 18 de janeiro, à semelhança de França que, no início do mês, avançou com a chamada taxa GAFA, acrónimo para Google, Apple, Facebook e Amazon.

De acordo com o jornal ‘El País’, que cita o estudo da PwC feito a pedido das associações patronais espanholas Ametic (indústria tecnológica) e Adigital (economia digital), as empresas de serviços digitais irão, muito provavelmente, incorporar nos preços finais o custo da nova taxa, subindo-os.

O imposto espanhol impõe um agravamento na tributação de 3% que incide no negócio dos serviços de publicidade online e de intermediação nas redes sociais, sobre a venda de dados de clientes, sempre as empresas faturem mais de 750 milhões de euros em todo o mundo e, pelo menos, 3 milhões de euros em Espanha.

O relatório da PwC indica ainda que a quebra de rendimentos nas empresas espanholas de serviços digitais terá um reflexo no Produto Interno Bruto espanhol de 586 a 662 milhões de euros.

O Governo espanhol estima arrecadar 1,2 mil milhões de euros, valor que é contestado pelos representantes das associações patronais do país, que o consideram demasiado ambicioso.