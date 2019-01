É oficial. Economia da zona euro abrandou em 2018

A economia dos 19 da moeda única cresceu 1,8% no ano passado, cinco décimas menos do que em 2017, segundo a primeira estimativa divulgada esta quinta-feira pelo Eurostat, o organismo de estatísticas da União Europeia. As maiores desacelerações registaram-se em França e na Alemanha. Itália entrou em recessão técnica no segundo semestre de 2018

A zona euro deve ter crescido 1,8% em 2018, segundo a primeira estimativa avançada esta quinta-feira pelo Eurostat, o organismo de estatísticas da União Europeia. Trata-se de uma redução de cinco décimas no crescimento registado em 2017 que foi de 2,4%. A estimativa publicada pelo organismo europeu para 2018 coincide com a avançada em Davos pelo Fundo Monetário Internacional.

Em termos homólogos, comparando dezembro de 2018 com o mesmo mês do ano anterior, o Eurostat estima que a economia dos 19 da moeda única tenha crescido 1,2%, um abrandamento face a 1,6% em novembro. Em termos trimestrais, de crescimento em cadeia, o PIB da zona euro subiu 0,2% em cada um dos dois últimos trimestres do ano.

As maiores desacelerações no crescimento em 2018 registaram-se em França e na Alemanha, segundo as estimativas divulgadas esta semana pelos organismos de estatística respetivos.

O crescimento da economia francesa desceu de 2,3% em 2017 para 1,5% no ano passado. No caso da Alemanha, a desaceleração foi de 2,2% para 1,5%. Poderia ter sido maior, se a economia não tivesse escapado a uma recessão técnica no segundo semestre, ou seja, a dois trimestres consecutivos com quebra do produto. Em Espanha o abrandamento fica patente na perda de ritmo de uma economia que cresceu 3% em 2017 e 2,5% em 2018. O governo de Madrid estimava que a desaceleração tivesse sido inferior, apontando para 2,6% no ano passado.

Itália entrou em recessão técnica

Itália revela-se como a economia mais lenta da zona euro. O crescimento deve ter descido de 1,6% em 2017 para 1% em 2018 e a economia transalpina deve ter entrado em recessão técnica no segundo semestre do ano passado. Segundo dados divulgados esta quinta-feira pelo Istat, o PIB desceu em cadeia 0,2% no quarto trimestre do ano, depois de uma quebra de 0,1% no trimestre anterior.

Em termos homólogos, o crescimento no último trimestre foi de 0,1%, inferior ao registado no trimestre anterior e uma quebra de ritmo assinalável em relação aos crescimentos de 1,4% e 1,2% nos dois primeiros trimestres do ano.

Se os dados anuais foram corrigidos pelos efeitos de calendário (pois, em 2018 houve mais três dias úteis do que no ano anterior), o crescimento em 2018 foi de 0,8%, abaixo do limiar de 1% (na avaliação dos dados brutos trimestrais), sublinha o comunicado do Istat. Os dados definitivos serão publicados a 1 de março.

A estimativa para o crescimento da economia portuguesa em 2018 só é divulgada pelo Instituto Nacional de Estatística a 14 de fevereiro. O crescimento homólogo nos três primeiros trimestres foi respetivamente de 2,1%, 2,3% e 2,1%.