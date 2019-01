Wall Street gostou do que disse Powell. Não há pressa para subir os juros

O presidente da Reserva Federal norte-americana sublinhou esta quarta-feira em conferência de imprensa que "enfraqueceu" a justificação para uma subida das taxas diretoras. Os índices nas bolsas de Nova Iorque deram um salto

"A justificação para uma subida das taxas diretoras [do banco central] enfraqueceu", disse Jerome Powell esta quarta-feira na conferência de imprensa após a reunião de dois dias da Reserva Federal (Fed), que decidiu manter inalterado o quadro de politica monetária.

Powell acrescentou que "não há pressa para mudar a política monetária" e que a posição dos banqueiros da Fed é de "esperar para ver", atendo-se à estratégia de "paciência" já definida em 2018. "Somos pacientes, esperamos que os dados nos esclareçam", disse o presidente do mais importante banco central do mundo, acentuando que a "incerteza" pesa. E, por isso, não pode adiantar qual será a "duração" da postura de "paciência" porque enveredaram.

Wall Street reagiu às palavras de Powell com um salto de valorização nos principais índices. O Dow Jones 30 registava um ganho de 1,8% e o S&P 500 subia 1,5%. O Nasdaq valorizava 2,1%. O juro (yield) dos títulos do Tesouro a 10 anos no mercado secundário desceram de 2,73% antes do comunicado da reunião da Fed para menos de 2,7% depois da intervenção de Powell. No mercado de futuros das taxas diretoras da Fed, a probabilidade de não haver mexidas até final do ano aumentou e reforçou-se a probabilidade de inclusive haver cortes nas taxas no final do ano e no princípio de 2020.

São muitos os riscos que preocupam a Fed

Apesar da recuperação económica norte-americana estar "sólida", Powell sublinhou, na conferência de imprensa, que o cenário macroeconómico é "contraditório", carregado de "sinais em conflito", e "menos favorável". Pesam os mais diversos riscos - uns globais e outro doméstico.

A Fed tomou nota da "narrativa da desaceleração da economia mundial", em particular na China e na Europa, e considera que se houver um "Brexit duro poderá haver disrupções", com um contágio maior à economia norte-americana "se houver uma disrupção financeira".

Mas a dor de cabeça pode ser maior se "as negociações sobre o comércio [entre os EUA e a China] se prolongarem", aumentando a incerteza, com um impacto sério na confiança dos agentes económicos.

Shutdown preocupa Powell

Os riscos, também, têm uma componente doméstica. Powell sublinhou as repercussões negativas que o shutdown - o fecho dos serviços federais, em virtude do conflito entre o presidente Trump e o Congresso - ocorrido em janeiro poderá ter no primeiro trimestre deste ano da economia dos EUA.

O efeito pode ser "permanente", disse, se "houver um shutdown prolongado, um novo período de fecho dos serviços federais, o que vai gerar uma perca de confiança". É mais uma incerteza a juntar às outras derivadas da evolução geopolítica e na Europa (Brexit).

O presidente da Fed não deixou de criticar indiretamente a estratégia de Trump. Alertou que o orçamento federal está "num caminho insustentável", agravado pela política orçamental expansionista desta Administração, e enfatizou que quanto melhor estiver a economia mundial melhor para os EUA. O que, dizem os analistas, choca com as insinuações de que a fraqueza dos outros - como o abrandamento na China e na Europa - é um sinal de que os Estados Unidos estão a ganhar.