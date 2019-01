Reserva Federal não mexe na taxa diretora e mantém estratégia "paciente"

O comité de política monetária do banco central norte-americano anunciou esta quarta-feira que mantém a taxa diretora no intervalo entre 2,25% e 2,5% e não abre o jogo sobre o momento e a dimensão da próxima mexida. Atenção vira-se agora para a conferência de imprensa de Jerome Powell daqui a meia hora

O comité de política monetária da Reserva Federal norte-americana (Fed) decidiu na primeira reunião do ano manter o quadro de política monetária e reafirmou por unanimidade a estratégia de "paciência" em relação ao momento e à dimensão da próxima mexida na taxa diretora.

A reunião decorreu durante dois dias e o comunicado publicado esta quarta-feira sublinha que a equipa de Jerome Powell, o presidente da Fed, continua a achar que a expansão da economia norte-americana é sustentável e que a inflação se mantém próxima de 2%, a meta de política monetária.

Wall Street animou-se com os índices Dow Jones e S&P 500 a acentuarem a subida desta quarta-feira e o juro para os títulos do Tesouro norte-americano a 10 anos desceu de 2,728% para 2,71%.

Apesar do mau tempo que assola Washington, e que obrigou a um atraso de três horas na abertura da Reserva Federal esta quarta-feira, o comunicado foi publicado na hora habitual e Jerome Powell dará a conferência de imprensa daqui a meia hora.

Face aos riscos económicos e financeiros globais, a Fed adotou a "paciência" como lema quanto ao plano de subidas da taxa diretora em 2019.

No mercado de futuros das taxas diretoras a previsão é que não haja nenhuma subida até final deste ano e tem aumentado inclusive a probabilidade de uma descida em 2020.

Um dos riscos prende-se com a guerra comercial entre os EUA e a China, que poderá ter novos desenvolvimentos esta semana, depois do início esta quarta-feira de uma ronda de alto nível em Washington entre uma delegação chinesa chefiada pelo vice-primeiro-ministro Liu He e o representante comercial da Casa Branca Robert Lighthizer. Na quinta-feira está agendada uma reunião da delegação chinesa com o secretário do Tesouro Steven Mnuchin.