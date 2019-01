Presidente da CMVM preside ao Comité sobre Gestão de Ativos da Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários

A presidente da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) foi nomeada pela Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados (ESMA) para presidir ao seu Comité sobre Gestão de Ativos.

A nomeação de Gabriela Figueiredo Dias foi feita esta quarta-feira pelo Conselho de Supervisores da ESMA, em Paris, sendo que o mandato é válido até 30 de outubro de 2020. “Com a presente nomeação, a CMVM reforça a sua presença internacional”, refere o regulador do mercado de capitais em comunicado.

Em 2018, Gabriela Figueiredo Dias já tinha sido eleita em nome individual para o órgão o executivo da ESMA, o Conselho de Gestão. João Sousa Gião, administrador da CMVM, lidera desde março de 2017 o Comité de Convergência de Supervisão da ESMA, que tem como missão a promoção da convergência da supervisão na Europa.

De acordo com a CMVM, “o Comité sobre Gestão de Ativos debruça-se sobre questões relacionadas com a gestão de investimento coletivo, cobrindo a atividade dos fundos de investimento. Tem como principal função a elaboração de normas técnicas de execução e de regulamentação relativas às Diretivas (nomeadamente, a UCITS - Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities e AIFMD - Alternative Investments Fund Managers Directive) e regulamentos comunitários que digam respeito à indústria de fundos de investimento, entre outras matérias”.