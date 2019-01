Fusão entre AKI e Leroy Merlin está concluída

O grupo Adeo concluiu o processo de convergência entre o AKI e a Leroy Merlin, optando pela fusão das duas marcas, com o objetivo de dar resposta aos desafios do mercado nacional

"O processo de convergência entre as empresas que representam as marcas Leroy Merlin e AKI encontra-se concluído [...]. No âmbito deste processo de convergência, a Adeo fundiu estas duas empresas e marcas tornando-as numa única entidade empresarial", disse, em comunicado, o grupo francês.

Até 2021 as lojas AKI vão assim dar lugar aos novos espaços Leroy Merlin multiformato, cuja dimensão vai variar entre 400 e 1.000 metros quadrados (m2) e 5.500 e 7.500 m2. O valor do investimento não foi revelado.

De acordo com o grupo detentor das empresas que exploram as insígnias AKI e Leroy Merlin, o objetivo é criar "uma plataforma da casa e do habitante dando resposta aos desafios" prioritários do mercado nacional.

"O processo de convergência em Portugal surge no âmbito do plano estratégico de reorganização internacional do grupo francês Adeo que teve início no segundo semestre de 2017. Esta reestruturação empresarial tem como ambição fazer evoluir os atuais modelos de negócio das empresas Adeo, rumo à transformação numa empresa multiformato", explicou.

Em junho de 2018, em Torres Vedras, distrito de Lisboa, a empresa avançou com a primeira transformação de uma loja AKI em Leroy Merlin, funcionando como um espaço piloto para o novo conceito. Na mesma altura, o grupo anunciou a intenção de abrir mais 18 lojas e contratar 1.000 colaboradores em Portugal até 2021.

"O plano de expansão para os próximos anos continua ambicioso, prevendo-se, até 2021, a abertura de mais 18 lojas e o recrutamento de mais de 1.000 colaboradores", disse, em comunicado, o grupo. Questionado, à data, pela Lusa, o grupo respondeu que ainda não estava decidida a eliminação de uma das marcas.