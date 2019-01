Estado injetou 886 milhões na Infraestruturas de Portugal no ano passado

O Estado colocou 146 milhões de euros na Infraestruturas de Portugal antes de 2018 acabar. Objetivo: assegurar o serviço da dívida. Um reforço de capital que se seguiu a outras injeções que já tinham tido lugar no mesmo exercício, num total de 886 milhões de euros.

“O aumento de capital foi realizado em dezembro de 2018 e visou cobrir necessidades de financiamento relativas ao serviço da dívida da IP”, responde a empresa, quando contatada pelo Expresso.

Não foi a primeira vez que, em 2018, houve dinheiro público a entrar na companhia sob o comando de António Laranjo. Em março, tinham entrado 450 milhões de euros, operação a que se seguiu um outro reforço de 290 milhões, neste caso, pago em duas parcelas (abril e junho). Foram 886 milhões no espaço de um ano.

Com este reforço, o capital da empresa responsável por assegurar as infraestruturas rodoviárias e ferroviárias fixou-se em 5,8 mil milhões de euros.

Estes valores estavam já previstos, segundo assegura a empresa e também o Ministério das Infraestruturas, não havendo qualquer consequência orçamental. De acordo com as declarações ao Expresso, “este valor estava previsto no Orçamento do Estado para 2018, pelo que não gerou qualquer impacto imprevisto”.

O ano passado foi apenas mais um em que o Estado foi chamado a capitalizar a empresa que resultou da fusão das antigas Estradas de Portugal e Refer. Desde 2015, os aumentos de capital da IP cifraram-se em mais de 3,2 mil milhões de euros.

Esse trabalho tem servido para conseguir salvaguardar o pagamento da dívida contraída (em junho de 2018, a dívida financeira do grupo era de 8 mil milhões de euros), mas também para cobrir os investimentos feitos pela companhia, onde se incluem as parcerias público-privadas rodoviárias.