Confiança e clima de negócios estão a degradar-se na zona euro

2019 arranca com pessimismo. Tanto o indicador de sentimento económico como o que mede o clima de negócios recuaram em janeiro

A generalidade das previsões dão conta de uma desaceleração da economia europeia em 2019 e os primeiros indicadores do arranque do ano acompanham este pessimismo. De acordo com a Comissão Europeia, tanto o clima de negócios como o sentimento económico estão a recuar em janeiro.

O indicador que mede o clima de negócios na zona euro recuou em janeiro 0,17 pontos para os 0,69 pontos, face a dezembro. De acordo com os dados da Direção-geral dos Assuntos Económicos e Financeiros da Comissão Europeia, as avaliações dos empresários do histórico de produção pioraram acentuadamente, bem como, com menor impacto, as das expectativas de produção, as apreciações da disponibilidade de produtos para entrega e as das carteiras de exportações e de encomendas.

Também o sentimento económico recuou em janeiro, face a dezembro, tanto na zona euro (-1,2 pontos) quanto na União Europeia (-1,4 pontos), segundo divulga hoje a Comissão Europeia.

Na zona euro, o sentimento económico recuou para os 106,2 pontos, menos 1,2 do que o de dezembro, comportamento que a Direção-Geral dos Assuntos Económicos e Financeiros da Comissão Europeia atribui a uma quebra da confiança nos setores da indústria, serviços e comércio de retalho.

Entre as cinco maiores economias do euro, o indicador apenas progrediu em França (0,5 pontos) e Espanha (0,1), tendo recuado na Holanda (-4,1), Itália (-1,3) e Alemanha (-0,8 pontos).

Entre as maiores economias da União Europeia (UE), o sentimento económico recuou 3,6 pontos na Polónia e 1,7 no Reino Unido.

Na UE, piorou a confiança nos setores da indústria, serviços e comércio de retalho.