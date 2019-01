Artur Trindade diz que conhecimento da troika na energia "não era muito sólido"

"Eu vi a troika com muitas contradições. E em alguns casos o conhecimento técnico não era muito sólido", afirmou esta quarta-feira o antigo secretário de Estado da Energia (2012 a 2015) Artur Trindade.



Falando na comissão de inquérito sobre as rendas da energia, o ex-governante recordou as negociações com a troika em 2012 para pôr em marcha um corte de custos no sistema elétrico, notando que por vezes o governo se confrontou com ideias confusas. Segundo Trindade, a falta de conhecimento técnico levou alguns elementos ligados à Comissão Europeia a serem permeáveis a "algumas vozes", nomeadamente as que "andavam a falar em rendas excessivas".



De acordo com o antigo governante, a Comissão Europeia, apesar de defender as energias renováveis, pressionou o Governo a avançar com cortes nas suas remunerações, o que levou Artur Trindade a alertar os responsáveis da troika para o risco de Portugal deixar de atrair investimento em nova capacidade de energias limpas.



Na sua audição na comissão de inquérito, Artur Trindade tem reiterado os benefícios das medidas adotadas pelo Governo de Passos Coelho, com uma redução efetiva dos custos no sistema elétrico nacional, mas sem violar os direitos adquiridos dos produtores, de forma a evitar a litigância com essas empresas.