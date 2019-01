Alemanha vai crescer menos do que o Japão

A desaceleração económica na Alemanha vai acentuar-se este ano. O ministro da Economia Peter Altmaier anunciou esta quarta-feira que a previsão de crescimento para 2019 foi revista em baixa drasticamente.

O ritmo de crescimento do 'motor' da zona euro deverá cair para apenas 1%, oito décimas menos do que as projeções divulgadas em outubro. É uma previsão mais pessimista do que a do Fundo Monetário Internacional (FMI) divulgada recentemente em Davos, que apontava para 1,3%.

Com um crescimento de 1%, a economia alemã vai crescer mais lentamente do que o Japão, cuja taxa deverá situar-se em 1,1%, segundo as previsões do FMI.

Altmaier disse que não há motivo para pânico, pois trata-se do décimo ano consecutivo de crescimento, no quadro de uma recuperação económica que é a mais longa desde 1966. Para enfrentar este abrandamento maior do que o esperado, o ministro de Merkel adiantou que o governo vai avançar com "ações inteligentes" sem colocar em causa "os princípios orçamentais", que têm levado inclusive à obtenção de excedentes orçamentais recordes. Em 2018, o governo federal registou um excedente de €59,2 mil milhões.

Uma revisão em baixa por parte de Berlim era já esperada, depois da taxa de crescimento de 2018 ter descido para 1,5%, quando as previsões do FMI em outubro do ano passado apontavam para 1,9%. A economia germânica escapou por um triz, no segundo semestre de 2018, a uma recessão técnica, de dois trimestres consecutivos em queda.

A culpa do pessimismo é o risco de um Brexit caótico - com o Reino Unido como quarto cliente - e de uma escalada na guerra comercial entre os Estados Unidos e a China, respetivamente primeiro e terceiro clientes da exportação alemã.