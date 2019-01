O mercado liberalizado de eletricidade fechou 2018 com 5,1 milhões de clientes, mais 136 mil do que tinha no final de 2017, o que equivale a um crescimento de 2,7%, revelam os dados divulgados esta terça-feira pela Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE). Segundo a ERSE, no mercado regulado permanecem 1,1 milhões de clientes.

De novembro para dezembro o mercado livre ganhou cerca de 12 mil clientes, um crescimento ligeiro quando comparado com a dinâmica que o mercado liberalizado teve noutros anos, em que chegou a captar mais de 100 mil clientes por mês.

O comercializador com mais clientes continua a ser a EDP Comercial, com uma quota de 80,8% (em novembro a EDP tinha 81% e em dezembro de 2017 tinha 83,8%). O segundo maior comercializador por número de clientes é a Endesa, com 5,7%, seguida da Galp, com 5,1%, e da Iberdrola, com 4,9%.

Considerando o volume de energia fornecido, as quotas são diferentes, refletindo uma maior concorrência nos segmentos empresariais (que envolvem um menor número de clientes mas um maior volume de eletricidade). A EDP Comercial fechou 2018 com uma quota de 41,8% (em novembro tinha 41,9%), enquanto a Iberdrola alcançou 17,1% (face a 17% em novembro) e a Endesa 16,8% (tinha 16,7% em novembro).

Por segmento de consumo, as posições de liderança estão divididas. A Iberdrola lidera nos grandes consumidores, com 30,7% da eletricidade fornecida em 2018. A Endesa tem o primeiro lugar entre os industriais, com 27,2%. E a EDP é líder nos pequenos negócios, com 41,2%.

No que respeita a abastecimento a clientes residenciais, a EDP Comercial fechou dezembro com uma quota de 76,4% da energia fornecida neste segmento (compara com 76,7% em novembro e com 79,3% em dezembro de 2018). O segundo lugar é ocupado pela Endesa e pela Iberdrola, cada uma com 5,9% de quota, seguidas da Galp, com 5,5%, Gas Natural Fenosa, com 1,6%, Goldenergy, com 1,3%, e Energia Simples, com 0,8%.