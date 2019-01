"Já não há margem para atrasos no aeroporto se queremos receber a Jornada Mundial da Juventude", avisa o Turismo de Lisboa

A Jornada Mundial da Juventude, que vai trazer a Lisboa mais de um milhão de jovens católicos de todo o mundo, e também o Papa, em 2022, ocorre mesmo em cima do prazo para a expansão do aeroporto de Lisboa ficar operacional a par da solução do Montijo, e "deixou de haver margem para atrasos", segundo adverte Vítor Costa, presidente da Entidade Regional de Turismo da Região de Lisboa e diretor-geral da Associação Turismo de Lisboa (ATL).

"Isto agora é uma questão de necessidade, temos de andar mais depressa com a expansão do aeroporto, já não há hipótese nem tempo a perder depois dos problemas com a incapacidade do aeroporto dos últimos anos", enfatiza Vítor Costa. "A Jornada Mundial da Juventude torna mais urgente a necessidade de garantir que temos de ter até lá uma solução aeroportuária operacional e em condições para receber um evento com esta dimensão".

"Claro que há a questão ambiental a resolver relativamente ao aeroporto de Lisboa e não se pode saltar por cima disso", ressalva o responsável do Turismo de Lisboa. "Mas depois das questões ambientais ficarem clarificadas, é preciso acelerar tudo o resto, e têm de ser feitos todos os esforços, pois o novo aeroporto tem mesmo de estar operacional se queremos receber a Jornada Mundial de Juventude".

Lisboa "está preparada e tem um bom currículo em grandes eventos"

Do ponto de vista turístico e de alojamentos, Lisboa está preparada e tem todas as condições para receber um evento como a Jornada Mundial da Juventude, garante Vítor Costa.

"Lisboa tem um bom currículo a receber grandes eventos e congressos. Anteriormente já recebemos o Papa em Lisboa e tivemos eventos religiosos muito parecidos, temos já uma grande experiência em estar aqui em sintonia com a Igreja católica e os nossos órgãos de poder. Não prevejo grandes dificuldades e há todas as condições para que este evento também seja um sucesso".

O responsável do Turismo de Lisboa lembra que a Jornada Mundial da Juventude "vão mobilizar uma área muito maior que Lisboa, até Fátima, a zona centro ou o Alentejo" e que há capacidade de resposta em toda a região "quer a nível de alojamento local ou de hotelaria".

Para a Jornadas Mundial da Juventude, preveem-se um a dois milhões de jovens de todo o mundo, no que será o maior evento de sempre em Lisboa em volume de participantes. "É sempre um desafio receber um evento destes dada a sua dimensão, e a nível logístico vamos contar com o que existe e o que vai aparecer até lá para garantir que seja um sucesso", refere Vítor Costa.

O espaço onde irá decorrer a concentração de jovens católicos em 2022 - o vasto terreno Parque Tejo, na margem norte do rio Tejo, junto ao Mar da Palha e à foz do rio Trancão - é enfatizado pelo diretor-geral da Associação Turismo de Lisboa. "Toda esta zona está desordenada e vai ter uma intervenção. É muito positivo ver eventos com um efeito transformador e que são uma oportunidade em termos de ordenamento para que fique alguma coisa para além do que se passou em x dias".

Segundo Vítor Costa, "a acessibilidade aérea é que urge resolver, as obras têm de ser aceleradas para garantir que o aeroporto está operacional até à Jornada Mundial da Juventude. Margem para perder mais tempo já não existe".