Grécia coloca €2,5 mil milhões em dívida a 5 anos com forte procura

A procura foi quatro vezes superior e o Tesouro em Atenas pagou 3,6% na operação sindicada de lançamento esta terça-feira de uma linha de obrigações a 5 anos, a primeira desde o final do resgate em agosto

O Tesouro helénico regressou esta terça-feira ao mercado obrigacionista através de uma operação sindicada de lançamento de uma linha de obrigações a 5 anos tendo colocado € 2,5 mil milhões e registado uma procura quatro vezes superior, segundo adiantou a Reuters. O Estado grego pagou uma taxa de 3,6%, abaixo do intervalo definido de 3,75% a 3,875%.

Com esta operação, o governo de Alexis Tsipras já financiou 36% do financiamento que Atenas vai procurar diretamente no mercado obrigacionista. O ministro das Finanças Euclid Tsakalotos referiu que houve uma “transição significativa no perfil dos investidores, de fundos de alto risco para investidores normais”.

É a primeira operação desde que o país saiu do terceiro resgate em agosto passado e foi organizada por um sindicato bancário formado pelo Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan, Morgan Stanley e Société Génerale CIB. Há um ano atrás, o Tesouro colocou €3 mil milhões através de uma linha obrigacionista a 7 anos.

Durante o período de braço de ferro entre o governo de Roma e a Comissão Europeia no ano passado temeu-se que uma subida do prémio de risco da dívida grega inviabilizasse as operações de mercado do Tesouro grego. Se o regresso a emissões se mostrasse impossível, “isso colocaria em questão toda a estratégia de saída do resgate que se baseou na garantia de uma almofada financeira de €26 mil milhões complementada pela ida aos mercados, colocando de lado uma linha de crédito de precaução”, sublinha-nos Nick Malkoutzis, fundador do site Macropolis.

O especialista grego adianta que “a estratégia de Atenas, agora, é completar a segunda revisão pós-programa e garantir a primeira parcela de cerca de €650 milhões em lucros detidos pelo Eurosistema, e, quem sabe, conseguir uma melhoria da notação pelas agências de rating”. A Fitch em agosto do ano passado subiu a notação grega para BB-, ainda em nível especulativo, vulgo ‘lixo financeiro’, mas já acima das notações que ainda são atribuídas pela S&P e pela Moody’s que a classificação em níveis altamente especulativos de B+ e B3 respetivamente.

No plano de emissões deste ano está previsto um novo teste de mercado com uma emissão de uma obrigação a 7 anos, como preparação para uma linha de referência a 10 anos, “o que confirmaria que a Grécia estaria no bom caminho para restabelecer um financiamento pelo mercado de um modo sustentável”.

Em operações sindicadas na zona euro, realizadas em janeiro, seis países já colocaram €36,5 mil milhões com uma procura recorde de mais de €162 mil milhões. Uma das operações sindicadas, recorde-se, foi realizada pelo Tesouro português a 9 de janeiro, tendo sido colocados €4 mil milhões, com uma procura seis vezes superior.