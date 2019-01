Europa soma novo recorde de contratos de longo prazo de energia eólica

Os mercados europeus tiveram em 2018 um ano recorde no estabelecimento de contratos de longo prazo para a venda de energia eólica a clientes empresariais, de acordo com um levantamento divulgado esta terça-feira pela Wind Europe, a associação europeia do sector eólico.

Em 2018 foram firmados contratos empresariais de longo prazo para abastecimento de energia eólica envolvendo uma potência total de 1,5 gigawatts (GW), acima dos 1,3 GW registados em 2017.

Estes contratos, também conhecidos como PPA (de “power purchase agreements”, contratos de aquisição de energia), têm-se tornado cada vez mais interessantes para alguns consumidores empresariais por permitirem simultaneamente uma maior previsibilidade de preço (com horizontes que muitas vezes alcançam os 15 anos) e a garantia de entrega de energia 100% renovável.

Segundo a Wind Europe, em termos acumulados, os PPA eólicos para clientes empresariais na Europa já somam 4,7 GW desde 2013, quase tanto como a capacidade eólica instalada em Portugal (que já supera os 5 GW).

Mas Portugal tem estado fora desta vaga de contratos empresariais de energia eólica. Os dados revelados pela Wind Europe mostram que o país onde estes PPA têm tido mais popularidade é a Noruega (com mais de 1,5 GW contratualizados), seguida da Suécia, Holanda, Finlândia e Reino Unido.

A Wind Europe também contabiliza contratos eólicos de longo prazo com clientes empresariais na Irlanda, Dinamarca, Espanha, Alemanha, Polónia e Bélgica.

Este tipo de contratos são uma peça essencial para viabilizar a construção de novos parques eólicos, uma vez que por norma a banca só financia este tipo de projetos quando tem algum tipo de garantias sobre a geração de receitas suficientes para pagar o serviço da dívida. E as melhores garantias que os promotores destes empreendimentos podem dar são os PPA empresariais ou, em alternativa, os contratos de longo prazo por via de tarifas garantidas de venda à rede elétrica (“feed-in tariffs”), obtidas a partir de leilões ou outros mecanismos de atribuição promovidos pelo Estado e pagas pela generalidade dos consumidores de eletricidade do respetivo mercado.

Na Europa os sectores de atividade que mais têm recorrido aos PPA eólicos são a indústria pesada, tecnologias de informação e transportes, mas também há registo deste tipo de contratos em áreas como a indústria farmacêutica, automóvel e retalho.

O presidente executivo da Wind Europe, Giles Dickson, nota, num comunicado, que esta evolução “mostra que os consumidores industriais vêem a energia eólica como competitiva e fiável, e ajudará a indústria a reduzir a sua fatura energética”.

PPA em Portugal começam a ganhar um lugar ao sol

Portugal não consta ainda das estatísticas europeias no que respeita a PPA de energia eólica, mas poderá não faltar muito para tal acontecer. Há alguns projetos eólicos que estão a ser desenvolvidos no mercado português tendo em vista o escoamento da eletricidade por via de contratos de longo prazo com clientes empresariais.

Onde os PPA são já uma realidade é na energia solar. No ano passado foi inaugurada em Ourique, no Alentejo, uma central fotovoltaica de 46 megawatts (MW), que está a produzir eletricidade suficiente para abastecer 23 mil famílias, e cuja energia está a ser vendida ao abrigo de um PPA a 20 anos. A central foi construída pela irlandesa Welink e comprada, ainda em 2018, pela seguradora alemã Allianz.

A mesma Allianz também adquiriu, em dezembro último, a central Solara4, que está a ser construída em Alcoutim, no Algarve, com uma potência de 219 MW. Também esta central fotovoltaica tem associado um PPA a 20 anos.