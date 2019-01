EDP ultrapassa a Galp como a maior empresa da bolsa portuguesa

A EDP ultrapassou a Galp Energia em capitalização bolsista, voltando a ser a maior empresa cotada portuguesa, estatuto que tinha perdido em 2017. Esta terça-feira a elétrica presidida por António Mexia alcançou uma capitalização de 11,46 mil milhões de euros, contra os 10,5 mil milhões de euros de valor bolsista da Galp, segundo os dados da Euronext.

Esta terça-feira os títulos da Galp valorizaram-se 0,52%, para 13,61 euros, enquanto as ações da EDP ganharam 1,55%, para 3,14 euros. Nos últimos cinco dias a Galp desvalorizou 4%, ao passo que a EDP cresceu 3,3% em bolsa.

No ano passado, a elétrica liderada por Mexia beneficiou de uma valorização bolsista decorrente do anúncio da oferta pública de aquisição (OPA) da China Three Gorges, mas os ganhos em bolsa durante o verão foram insuficientes para bater a capitalização bolsista da Galp.

A terceira maior cotada da bolsa portuguesa continua a ser a Jerónimo Martins, que esta terça-feira recuou em bolsa 0,36%, para 12,5 euros por ação, ficando com uma capitalização bolsista de 7,9 mil milhões de euros.

A lista das maiores cotadas portuguesas tem em quarto lugar a EDP Renováveis, com uma capitalização de 6,8 mil milhões de euros, e em quinto o BCP, que vale em bolsa 3,7 mil milhões de euros.