EDP Renováveis aumentou produção em 3% em 2018

A EDP Renováveis encerrou 2018 com 28,36 terawatt hora (TWh) produzidos, mais 3% do que no ano anterior, informou a empresa em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Apesar de o fator médio de utilização dos parques eólicos ter tido uma ligeira redução, de 31% em 2017 para 30% em 2017, o grupo tirou partido de nova capacidade instalada em vários mercados.

Na Europa a produção da EDP Renováveis baixou 2%, apesar de o volume gerado em Portugal e Espanha até ter crescido 3% e 1%, respetivamente (no resto da Europa a produção caiu 9%). Mas nos Estados Unidos da América a energia produzida pela EDP Renováveis cresceu 3%. No México a produção subiu 15% e no Brasil disparou 43%, fruto da inauguração de nova capacidade eólica.

No final do ano passado a EDP Renováveis tinha 11,7 gigawatts (GW) de capacidade instalada em 11 países e tinha ainda em construção mais 674 megawatts (MW), dos quais 344 MW de eólica em terra e 330 MW de eólica no mar (316 MW no Reino Unido e 14 MW em Portugal).