Brexit. BEI recorre a reservas para compensar saída do Reino Unido do grupo de acionistas

O Banco Europeu de Investimento (BEI) anunciou nesta terça-feira que vai recorrer a reservas após a saída do Reino Unido da União Europeia (UE), com os restantes Estados-membros a acordarem "substituir totalmente o capital perdido" por este lugar vago. Uma vez que todos os países da UE são acionistas do BEI, aquando do 'Brexit', esta instituição de crédito europeia vai "perder um dos seus maiores membros", isto é, o Reino Unido, aponta o BEI em comunicado hoje divulgado.

Assim, "para garantir que este processo não afeta as atividades do BEI numa UE a 27 [Estados-membros], os restantes países decidiram substituir totalmente o capital perdido quando o 'Brexit' for concretizado", explica a instituição liderada por Werner Hoyer, congratulando-se com este "importante sinal de apoio". Isto não significa, porém, que seja "necessária qualquer injeção de capital", já que "o capital será substituído por reservas" do banco, indica esta entidade. Acresce que "alguns Estados-membros mostraram interesse em aumentar a verba destinada ao BEI para poder incrementar as suas participações", observa.

Na nota, esta entidade fala ainda em outras "medidas financeiras" que serão tomadas no seguimento do 'Brexit', sem nunca precisar, referindo também mudanças na estrutura do BEI, que é composto por um Conselho de Governadores (onde estão representados os países, geralmente através dos ministros das Finanças), por um Conselho de Administração e por um Comité Executivo.

"Os detalhes ainda estão a ser finalizados", adianta o BEI.